Naposledy vyhrala Anna Záborská. Poznáme nominácie 9. ročníka anticeny Homofób roka

Mimovládne organizácie Inštitút ľudských práv (IĽP) a Dúhové Slovensko vyhlásili deviaty ročník anticeny Homofób roka a zverejnili nominácie. Urobili tak pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa proti homofóbii a transfóbii.

Ako v tlačovej správe informoval riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher, medzi nominovanými sú expremiéri Robert Fico (Smer-SD) aj Igor Matovič (OĽaNO), ministri Richard Sulík (SaS) a Jaroslav Naď (OĽaNO), ale aj poslankyňa Národnej rady SR (NR SR) Mária Šofranko (OĽaNO).

Politici sa snažia získavať body

Do hlasovania o víťazovi sa môže zapojiť každý na webstránke ludskeprava.sk/homofob, a to do pondelka 5. júla. „Ani pandémia, žiaľ, verejne známym osobám nebráni šíriť nenávisť, tak aspoň takýmto spôsobom chceme povedať, že LGBT ľudí si vážime a ľudské práva nás zaujímajú. Aspoň v jeden deň v roku na to chceme upozorniť aj širokú verejnosť. Kto chce svoj postoj prezentovať aj verejne, môže si na odev pripnúť dúhovú stužku, tak ako sa to deje v mnohých krajinách sveta už dlhé roky,“ uviedla Alena Krempaská z IĽP.

„Po voľbách, ktoré mali predstavovať podľa ich víťazov zmenu, sme sa jej síce dočkali, ale jedine k horšiemu. Pokým predošlé vládne koalície nič pre LGBT ľudí nespravili, tá súčasná sa im snaží aktívne ubližovať napríklad hlasovaním za homofóbne a transfóbne zákony spolu s fašistami,” uviedol riaditeľ IĽP. Ako dodal, považuje to na jednej strane za hanebnú snahu získavať politické body šírením klamstiev a nenávisti, no na druhej za jasný výraz bezradnosti voči postupnej akceptácii LGBT menšiny širokou verejnosťou v určitých ultrakonzervatívnych až nábožensky extrémistických kruhoch.

Nominované výroky

Naď je nominovaný za výrok „Som za registrované partnerstvá, ale nie pre homosexuálov.” Fico zas uviedol, že „Duchovná obroda slovenského národa je dôležitejšia ako fyzické potreby homosexuálov.” Šofranko je nominovaná za výrok „Samozrejme, neodcudzujem ani nesúdim ľudí rovnakého pohlavia, ale tradičná rodina je základ.”

„Sme za registrované partnerstvá, nie sme za manželstvá homosexuálnych párov a sme proti adopciám detí homosexuálnymi pármi… Ja nepovažujem za diskrimináciu, keď oni si nesmú adoptovať dieťa. Dieťa má právo na to, aby vyrastalo v štandardnej rodine…,” citoval IĽP Sulíka. Matovič je nominovaný za výrok o svojom predchodcovi na sociálnej sieti „Peťko, prosím, podpíš to Robkovi, nerob drahoty. … Šup, šup, mucko.”

Víťazmi ankety sa v minulosti stali Štefan Harabin, Marian Kotleba (ĽSNS), Konferencia biskupov, ale aj Štefan Kuffa za svoj výrok o topení gejov a naposledy poslankyňa NR SR Anna Záborská (OĽaNO). Cenu si ako prvý a zatiaľ jediný prevzal bývalý predseda NR SR Andrej Danko (SNS). Trofejou pre víťaza je štylizovaný piktogram, zdeformovaná tvár, ktorá v sebe ukrýva aj nápis štyri percentá, teda tradične chápaný podiel neheterosexuálnych osôb v populácii. Autorom je známy dizajnér, ktorý ju vytvoril bez nároku na odmenu.