Naposledy vyhral Jaroslav Naď. Poznáme nominácie 10. ročníka anticeny Homofób roka

Medzi nominovanými anti-ceny Homofób roka sú expremiéri Robert Fico (Smer-SD) aj Igor Matovič (OĽaNO), biskup Jozef Haľko, ale aj tenista Martin Kližan. Mimovládne organizácie Inštitút ľudských práv (IĽP) a Dúhové Slovensko vyhlásili desiaty ročník anticeny a zverejnili nominácie pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homofóbii a transfóbii, ktorí si spoločnosť pripomína 17. mája.

Riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher informoval, že do hlasovania sa môže do 4. júla prihlásiť každý na webstránke ludskeprava.sk/homofob. Vníma to ako spôsob vyjadrenia úcty LGBT ľuďom a záujmu o ich ľudské práva. Zároveň odporučil každému, kto chce svoj postoj prezentovať aj verejne, aby si na odev pripli dúhovú stužku.

Weisenbacher podotkol, že aj na tom, ako sa zmenili nominované výroky za dekádu existencie tejto ankety, vidia, ako sa zmenila slovenská spoločnosť. Nominované výroky sa podľa riaditeľa IĽP môžu považovať na jednej strane za hanebnú snahu získavať politické body šírením nenávisti, no na druhej za jasný výraz bezradnosti voči postupnej akceptácii LGBT menšiny širokou verejnosťou v určitých kruhoch.

„Už len samotný fakt, že sa diskutuje o situácii trans ľudí je významným posunom. Teraz stojíme pred úlohou tento diskurz oslobodiť od vulgárnosti, nenávisti a škodlivých stereotypov,“ uviedol Weisenbacher.

Katolícky biskup Jozef Haľko je nominovaný za svoj výrok k televíznemu seriálu RTVS „Druhý diel si nepozriem… lebo si myslím, že bozkávanie ľudí rovnakého pohlavia na obrazovku nepatrí.“

Profesionálny tenista Martin Kližan zas o svojej kolegyni Martine Navrátilovej povedal, že „Najznámejšia športová lesbička prehovorila!“

Matoviča nominovali za výrok „Pellegriniho kamarát – buzerant posratý – má zlaté tehly…“

Nominovaný je aj hovorca Aliancie za rodinu Anton Chromík, a to za výrok „Propaganda spôsobuje epidemický nárast LGBTI správania u mladých.“

Fico získal nomináciu za výrok „Ja si neželám, aby tu chodili ľudia, ktorí budú tvrdiť, že sú ženy a budú mať medzi nohami 20 cm pinďúra.“

Víťazmi ankety sa v minulosti stali Štefan Harabin, poslanci Národnej rady SR Marián Kotleba (ĽSNS), Anna Záborská (KU – OĽaNO) a naposledy minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).

Cenu si ako prvý a zatiaľ jediný prevzal bývalý predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS), ktorý po stretnutí so zástupcami mimovládnych organizácií zmiernil svoje vyjadrenia voči LGBT menšine. Víťaz získa ako trofej štylizovaný piktogram – zdeformovaná tvár, ktorá v sebe ukrýva aj nápis štyri percentá, teda tradične chápaný podiel neheterosexuálnych osôb v populácii.