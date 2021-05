Namiesto pedofila vrahmi iba 10-roční chlapci: Uniesli, vyzliekli, znetvorili a brutálne popravili 2-ročné dieťa

Vražda dieťaťa je sama o sebe mimoriadne tragickou a smutnou udalosťou. Hranice tohto konkrétneho beštiálneho činu však siahajú ešte ďalej a pobúrili celý svet. Za únosom a smrťou 2-ročného Jamesa Bulgera stoja iba dvaja 10-roční chlapci plní hnevu, ktorí v ten deň vstali s tým, že idú zabíjať.

Robert Thompson a Jon Venables sa 12. februára 1993 namiesto školy zabávali prechádzaním v nákupnom centre New Strand v meste Bootle, ktoré sa nachádza v metropolitnej štvrti Sefton v anglickom Merseyside. Napriek nízkemu veku záškoláctvo nebolo u nich ničím výnimočným. Ich plány však boli oveľa horšie, ako sa iba uliať zo školského vyučovania.

S cudzím chlapcom vykráčali von

V nákupnom centre kradli sladkosti alebo rôzne maličkosti, svoju pozornosť však venovali aj rôznym bábätkám, ktoré si vyhliadli a následne sledovali. Ich finálnou obeťou sa stal úplnou náhodou chlapec menom James Bulger, ktorý tu bol na nákupoch so svojou mamou. Tá ho v mäsiarstve iba na chvíľu stratila z dohľadu, v tom Robert a Jon využili situáciu, chytili dvojročného Jamesa za ruku a vyviedli ho spoločne von. To bolo poslednýkrát, čo Denise Bulger, mama uneseného chlapca, videla syna naposledy.

Stretli takmer 40 svedkov

Nasledujúce minúty a hodiny sa v živote Jamesa premenili na skutočné peklo a upozorňujeme, že opisovaný priebeh nie je vhodný pre citlivé povahy. Chlapci ho totiž doslova utýrali k smrti. Nič ich nezastavilo, aj keď sa napokon objavili desiatky svedkov, ktorí tvrdili, že trojicu videli.

Napriek tomu, že pôsobili na ulici počas všedného popoludnia podozrivo, Robert a Jon hovorili, že je to iba ich mladší brat, alebo že ho niekde našli a vedú ho na políciu. Zrejme by nikoho ani nenapadol scenár, ktorý sa neskôr premenil na skutočnosť.

Prejavy obrovskej agresie a zlosti

Prešli pešo počas denného svetla až do neďalekej dedinky Walton a konkrétne smerovali ku miestnej starej železnici. Toto miesto sa nachádzalo niekoľko kilometrov od nákupného centra, odkiaľ vyrážali.

Tu mali do malého chlapca kopať, hádzať po ňom tehly alebo kamene. Napokon do neho vrazili 10 kilovú železnú tyč. Chlapci sa snažili miesto činu “zamaskovať” a Jamesovu hlavu položili priamo na koľaje v nádeji, že to bude vyzerať, ako keby ho náhodou prešiel vlak.

Bezcitná vražda, z ktorej podozrievali pedofila

Brutálnych 42 zranení a celkovo 10 zlomenín lebky však patológ ani zďaleka nedokázal prehliadnuť a bolo jasné, že išlo o chladnokrvnú vraždu. Trvalo dva dni, kým telo mŕtveho chlapca našli úplnou zhodou okolností školáci.

Spočiatku to mohlo vyzerať, že za tento čin je zodpovedný pedofil, pretože James bol vyzlečený a znetvorený od pol pása dolu. Veľmi rýchlo sa však vyšetrovatelia dostali k videozáznamu z bezpečnostných kamier v nákupnom centre, kde bolo jasne vidieť, ako odchádza s Robertom a Jonom a našlo sa aj spomínaných, takmer 40 svedkov, ktorí ich videli spolu.

Stále sa však vynárali rôzne otázky, pretože ľuďom prišlo ako veľmi nepravdepodobné to, že by 10-roční chlapci dokázali spáchať takéto zverstvo. Vysvetľovali si to tým, že možno mali za úlohu Jamesa iba vylákať z nákupného centra a odovzdať ho pedofilovi, ktorý sa postaral o zvyšok.

Prekvapení rodičia aj celá verejnosť, ktorá sa voči vinníkom vzbúrila

Už takto by z tohto prípadu neuveriteľne mrazilo. Napokon sa však potvrdila tá možno najmenej pravdepodobnejšia a zároveň najkrutejšia teória. Vrahmi boli chlapci. V šoku neboli iba rodičia chlapca, ale aj celá verejnosť.

Robert a Jon boli už 22. februára vzatí do väzby a čakali na svoj súd. Spočiatku mali byť súdení ako mladiství a označovaní ako páchatelia A a B, bez udania ich skutočných mien. Verejnosť však vzhľadom na závažnosť ich činov nesúhlasila, a tak sa dostali pred súd riadne a boli zverejnené aj ich skutočné mená.

Po dovŕšení dospelosti prepustení na slobodu

Napriek tomu nedostali taký vysoký trest, než by sme si možno mysleli. Vo výške osem rokov si ho odpykali v zariadení pre mladistvých so zvýšenou ochranou. 24. novembra 1993 sa tak stali najmladšími odsúdenými za vraždu v novodobej britskej histórii.

Po prepustení na slobodu, v roku 2001, dostali novú totožnosť. O Jonovi Venablesovi sa však ešte niekoľkokrát hovorilo a nie v pozitívnom význame. Jeho identita bola po prepustení odhalená a zaslúžil sa aj o ďalšie priestupky. O sedem rokov bol stíhaný kvôli kokaínu a v roku 2010 putoval do väzenia za držanie a distribúciu fotografií so zneužívanými deťmi.

Môžu byť stále nebezpeční?

Dokonca sa priznal, že vlastní príručku, v ktorej sa opisuje ako sexuálne zneužívať maloleté dievčatká. História s fotografiami sa zopakovala v uplynulých rokoch hneď dvakrát a v súčasnosti si odpykáva svoj trest za mrežami. Mohol by tu stráviť už aj zvyšok svojho života, pretože sa predpokladá, že by po prepustení mohol byť pre okolie nebezpečným.

Robert Thompson po prepustení na slobodu vo svojich 18 rokoch žije s novou identitou a bez ďalších priestupkov. V roku 2006 sa objavili správy o tom, že má dlhodobý homosexuálny vzťah s mužom, ktorý pozná jeho pravú totožnosť.

Pozeral zlu priamo do tváre

Aj keď sa môže zdať, že iniciátorom brutálneho činu, ktorý spáchali chlapci vo svojom detstve, bol Jon, opak je pravdou. Podľa vyšetrovateľa Phila Robertsa, ním mal byť práve Robert. O brutálny útok sa však zaslúžili obaja.

“Pri výsluchu pred dvadsiatimi rokmi som hľadel zlu do tváre,” opísal, ako si spomína na tento prípad. “V ten deň išli vraždiť. A keby ich nechytili, obávam sa, že by to urobili znova. Sú čisté zlo, za tým si stojím.”

Film, ktorý obsahuje výpovede skutočných chlapcov

Tento kontroverzný prípad, ktorý otriasol celou Britániou aj svetom, sa stal predlohou pre viacero filmov. Z nich odporúčame krátkometrážnu hranú drámu s názvom Detainment z roku 2018, ktorá získala vo svojej kategórii nomináciu na Oscara.

Ukazuje dvojicu chlapcov, ktorí boli niekoľko hodín po vražde zadržaní. Z ich úst môžeme počuť skutočné slová Jona a Roberta, pretože obsahuje prepisy ich výpovedí. Upozorňujeme však, že sú poriadne mrazivé. Pozrite si krátku ukážku a posúďte sami.