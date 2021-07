Nákladná loď Ever Given, ktorá dlho blokovala Suezský prieplav, bude konečne úplne voľná. Obe strany sa dohodli

Správa Suezského prieplavu dosiahla dohodu o urovnaní finančného sporu s majiteľmi masívnej kontajnerovej lode, ktorá ho v marci blokovala takmer týždeň. Bez poskytnutia bližších podrobností to oznámila v nedeľu. Slávnostné podpísanie dohody sa uskutoční v stredu v meste Ismailia. V ten istý deň zadržanú loď Ever Given aj prepustia.

Šéf úradu pre správu Suezského prieplavu Usáma Rabií minulý mesiac informoval, že strany sa dohodli na sume kompenzácie. Ako vtedy uviedol, pre dohodu o mlčanlivosti ju však neoznámia verejnosti, až kým nepodpíšu konečnú dohodu.

Štyristo metrov dlhá a 200-tisíc ton ťažká loď sa 23. marca vzpriečila v prieplave a zasekla sa na brehu. Jej uvoľnenie okrem iného zahŕňalo flotilu silných remorkérov a bagrovacích plavidiel, ktoré odbagrovali 30-tisíc kubických metrov bahna a piesku.

V hre boli stovky miliónov

Po tom, ako sa ju po šiestich dňoch podarilo uvoľniť, úrady nariadili, aby loď zostala zadržaná v jazere uprostred kanála, než sa obe strany dohodnú na urovnaní. Spor medzi správou a japonským majiteľom plavidla, spoločnosťou Shoei Kisen Kaisha Ltd., sa týkal sumy kompenzácie. Tá by mala pokryť náklady na záchrannú operáciu, financie za zastavenú dopravu v prieplave a tiež straty na poplatkoch za prechod kanálom počas týždňa, keď ho blokovala Ever Given.

Správa Suezského prieplavu najprv požadovala kompenzáciu vo výške 916 miliónov dolárov, neskôr túto požiadavku znížila na 550 miliónov. Šesťdňová blokáda narušila globálnu nákladnú lodnú dopravu. Stovky lodí čakali na uvoľnenie prieplavu, niektoré zase museli ísť po oveľa dlhšej trase okolo Mysu dobrej nádeje, čo si vyžiadalo viac paliva a ďalšie náklady.