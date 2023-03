Najslávnejší liečiteľ socializmu Kašpirovskij: Hypnotizoval aj Slovákov, ľudia pri ňom omdlievali, choroby tíšil dotykom

Začiatkom októbra v roku 1989 sa svetom niesli správy o tom, že Berlínsky múr padol. Začalo sa špekulovať aj o tom, že podobný osud môže postihnúť aj Sovietsky zväz. Milióny obyvateľov počas nasledujúcich týždňov namiesto bežného televízneho programu prekvapila tvár muža s upokojujúcim hlasom. Bol ním Anatolij Kašpirovskij.

V článku sa dozviete aj: ako Kašpirovskij začínal svoju kariéru;

čo všetko vedel údajne vyliečiť;

ako liečil nevidiacich ľudí;

prečo musel ujsť do Ameriky;

čomu sa venoval po svojom návrate a čo robí v súčasnosti.

25 rokov pôsobil v psychiatrickej nemocnici

Anatolij Kašpirovskij sa narodil v roku 1939 v ukrajinskom meste Vinnycia. Podľa portálu Russia Beyond bol psychoterapeutom a v psychiatrickej nemocnici ošetroval pacientov 25 rokov (okrem toho sa venoval aj vzpieraniu, dokonca sa dostal do národného tímu). Tvrdí, že v Moskve často organizoval liečivé seansy a okolo roku 1980 si ho všimol niekto z televízie Vzglyad. Pozvali ho teda ako hosťa do šou. V tom čase množstvo ľudí tvrdilo, že disponuje zázračnými liečivými schopnosťami, ktoré veda nedokáže vysvetliť.

V roku 1988 televízia odvysielala šou, počas ktorej mal Kašpirovskij využiť svoje schopnosti na to, aby pacientku presvedčil, že počas operácie bez anestézie nepociťuje žiadnu bolesť. Pacientka neskôr priznala, že bolesť cítila, no mala strach priznať to pred kamerami. Lekári dodali, že jej napokon anestetiká predsa len podali. Napriek tomu mu však milióny divákov uverili a hltali jeho príbehy o tom, ako dokáže vylieči najrôznejšie ochorenia od psoriázy až po nádory.

Podľa webu Atlas Obscura sa o mužovi dokonca hovorilo ako o Rasputinovom spirituálnom nástupcovi. V roku 1989, v priebehu niekoľkých týždňov, absolvoval šesť seáns pred televíznymi kamerami. Boli vysielané naprieč celou krajinou a v podstate sa pokúsil zhypnotizovať celý Sovietsky zväz.

Mal zhypnotizovať celý Sovietsky zväz

Navonok to malo pôsobiť tak, že Kašpirovskij za pomoci seáns lieči televíznych divákov a zbavuje ich všetkých fyzických neduhov, ktoré by ich mohli trápiť. V skutočnosti to bol zúfalý pokus o odpútanie pozornosti ľudí od informácií z vonkajšieho sveta o tom, že Sovietskemu zväzu hrozí rozpad. „Uvoľnite sa, nechajte svoje myšlienky voľne plynúť,“ opakoval divákom Kašpirovskij.

Či už o tom vedel alebo nie, jeho úlohou bolo zabezpečiť, aby obyvatelia Sovietskeho zväzu nerozmýšľali nad tým, že svet, ako ho dovtedy poznali, končí. Ľudia sa na jeho povel zvíjali, plakali a verili, že z nich vyháňa všetko zlé, vrátane samotného diabla. Aspoň raz si jeho seansu, či už naživo alebo v televízii, pozrelo údajne až 90 % obyvateľov ZSSR.

Kašpirovskij zo seba rád pred divákmi robil velikána, a to aj pri nedávnych seansách, kedy tvrdil, že síce má 82 rokov, no má energiu muža o vyše 20 rokov mladšieho. Podľa The Guardian hneď v úvode seáns tvrdil, že jeho myseľ a chápanie siahajú omnoho ďalej ako chápanie divákov.

Preprogramovanie mysle

Za seansy si kedysi vedel pýtať v prepočte takmer 70 eur na hlavu. Niečo vyše 22 eur si zas pýtal za DVD „na diaľkové liečenie“ (s pripomienkou, že DVD neslobodno nikomu požičiavať). Pochopiteľne, diváci za také peniaze čakali, že pôjdu domov s nezabudnuteľným zážitkom. Niektorí však namiesto toho putovali do nemocnice s bolesťami hlavy a nevoľnosťou.

Seansa pozostávala z takmer hodinového monológu, pričom sa dotýka tém od výmyslu sveta, od preprogramovania vlastnej mysle, cez Džingischána, až po nevzhľadné znamienka na vagíne. Tvrdil, že dokáže načrieť do vnútorných zdrojov človeka a zvrátiť nezvratné. Len vplyvom jeho hlasu sa mal u človeka trpiaceho vysokým krvným tlakom tento stav napraviť a ten, koho trápilo zranenie bedrového kĺbu, mal byť zrazu tiež zdravý ako rybička. Podľa Atlas Obscura vraj úspešne vyliečil milióny detí z nočného pomočovania sa.



V roku 1995 sa Kaspirovskij nakrátko zapojil do politického života, no potom emigroval do Ameriky, kde sa živil „liečením“ utečencov zo Sovietskeho zväzu. V tom istom roku mal prisľúbiť, že pomôže v boji proti teroristom, zhypnotizuje ich a prinúti ich vydať rukojemníkov. Kašpirovskij ale omdlel a z miesta činu ho museli odniesť preč. Údajne sa utiahol do exilu po tom, čo sa mal pričiniť o samovraždu 15 ľudí.