Najnebezpečnejšie pristávacie dráhy na svete: Naskakuje z nich husia koža, jedna je aj u našich susedov

Väčšina medzinárodných letísk sa rozprestiera na obrovských plochách, kde majú lietadlá tie najlepšie podmienky na pristávanie aj zlietavanie. Existujú však aj také, kde sa súčet krátkej dráhy, obmedzujúcich prírodných podmienok a okolia rovná životnému adrenalínovému zážitku nielen pre pasažierov, ale aj pre samotných pilotov.

Na jednej strane ide o úchvatné letiská a priestory, ktoré pútajú pozornosť a vzbudzujú vzrušenie. Na strane druhej, piloti na podobné manévre potrebujú špeciálne školenia, pričom tam nie je priestor na chyby či zaváhania.

Ako uvádza CNN Travel, na svete máme hneď niekoľko letísk, ktorých podmienky a polohu dokážu zvládnuť len ozaj skúsení a vyškolení piloti. Podobné je v súčasnosti skúšané aj bežnými nízkonákladovými aerolinkami v Grécku, kde si pristávanie na ostrove Skiathos žiada ozaj dávku odvahy.

Madeira, Portugalsko

Rozprávkový ostrov, ktorý je známy pre nádherné prírodné úkazy či ako rodisko futbalistu Cristiana Ronalda. Odteraz však bude Madeira registrovaná aj ako miesto, kde pristávanie lietadiel patrí k extra zložitým úkonom.

Blízka poloha letiska k vysokému terénu znamená turbulencie a silný vietor, s čím sa musia piloti vo finálnej fáze pristávania riadne popasovať. Pristávacia dráha tiež z oboch strán končí na okraji útesu.

Sint Maarten

Územie Holandského kráľovstva sa nachádza v Karibiku a prirodzene láka množstvo turistov. Jednou z najväčších a zároveň najnebezpečnejších atrakcií je sledovanie pristávajúcich aj vzlietajúcich lietadiel.

Je to preto najmä, že pristávacia dráha je pár metrov od pláže, čo znamená, že lietadlá pristávajú priamo nad hlavami ľudí. Aj keď sa to zdá zábavné, je to viac než nebezpečné. Rešpekt k tejto aktivite vzrástol hlavne v roku 2017, kedy bola žena zabitá nárazom vetra z prúdového motora, keď visela na plote letiska.

Pre tých, ktorí sú na palube, je vzlet o niečo strašidelnejší ako pristátie – keďže mierite rovno na horu, ktorá sa týči za letiskom.

Paro, Bhután

Viacero odborníkov a pilotov označuje toto letisko za najnáročnejšie na svete. Kvôli nadmorskej výške, vetru, nízkej viditeľnosti, potreby preplietať sa cez hory a to všetko bez radaru, ktorým jediné medzinárodné letisko v Bhutáne nedisponuje.

Pristávanie je povolené len za najpriaznivejších poveternostných podmienok a pre začiatočníkov (už so špeciálnou licenciou), len počas denného sveta. Manévrovať na tomto letisku malo v roku 2020 povolené len 20 pilotov z celého sveta.

Londýn, Anglicko

V Londýne poznáme najmä letiská ako Heathrow, Luton či Gatwick, no k menším patrí aj letisko London City, ktoré sa nachádza v centre britskej metropoly. Z tamojšieho letiska sa lieta poväčšine do európskych, nie príliš ďalekých destinácií, pričom pristávanie aj vzlietanie na tomto mieste sa radí k veľkým zážitkom, ale aj výzvam pre posádku.

Svätá Helena

Extrémny vietor, krátka dráha začínajúca pár metrov za obrovským útesom a nevyrovnaná plocha. Toto je letisko na ostrove Sv.Helena, kam bol v minulosti vyhnaný aj Napoleon Bonaparte. Prvotný plán letiska bol, aby na ňom operovali len malé lietadlá, no neskôr sa dráha upravila na minimálne podmienky, aby vyhovovala aj Boeingu 757.

Lukla, Nepál

Brána do Everestu, aj tak sa prezýva letisko Lukla v Nepále, ktoré sa taktiež prirovnáva k tým najviac extrémnym, aké existujú. Navyše, aby toho nebolo málo, dráha je príliš krátka a na jej konci čaká maximálne hlboká priepasť.

Pre potreby lietadiel a zvýšenie bezpečnosti sa dokonca letisko postaralo o mierne nadvihnutie dráhy, čo má spôsobiť prirodzené spomaľovanie pre pristávajúce stroje.

Leh, India

Leží v nadmorskej výške 3 255 metrov nad morom, disponuje krátkou dráhou a lietadlá na ňom môžu pristávať len dopoludnia. Prečo toto zvláštne obmedzenie? Letisko v srdci Himalájí

sa totiž popoludní zmení na veterné miesto, kde je náročné sa pohybovať po zemi, nie to v lietadle.

Ako platí aj pre niektoré iné letiská, aj na toto musí mať pilot špeciálny výcvik a veľké dopravné stroje by ste tu nevideli, keďže na Lehu operujú len menšie a ľahšie lietadlá.

Letisko Ronalda Reagana, Washington, USA

Keď v roku 2021 lietadlo Frontier Airlines skĺzlo z dráhy na letisku Ronalda Reagana, jeden cestujúci to opísal ako „desivé“. Letisko v hlavnom meste Spojených štátov sa „pýši“ ostrým manévrovaním lietadiel v blízkosti rieky a vyhýbaním sa bezletovým zónam nad mestom. Tieto faktory robia z tohto letiska pomerne zložitý oriešok pre všetkých pilotov.

Congonhas, São Paulo, Brazília

Je len pár kilometrov od centra mesta, čo v São Paule v podstate znamená, že je stále uprostred mesta. Má len jednu pristávaciu dráhu, ktorá debutovala ešte v tridsiatych rokoch minulého storočia. Letisko je obklopené rozľahlým mestom, čo znamená, že do poslednej možnej chvíle budete lietať ponad obytné bloky a strechy, čo môže spôsobiť mierne znepokojenie.

Innsbruck, Rakúsko

Ikonické mesto Tirolska je obklopené horami a považované za špičkovú lyžiarsku destináciu. Zatiaľ čo pasažieri obdivujú masívne hory a výhľady, pre pilotov je pristávanie veľkolepé v inom slova zmysle. Lietadlá sa musia ponoriť cez takmer osemtisícový vrchol, vysporiadať sa s vetrom odrážajúcim sa od hôr a v závislosti od smeru vetra sa dokonca musia prudko nakloniť, aby manévrovali do polohy spoľahlivej na stret so zemou.