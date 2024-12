Najlepšie tipy na cestovanie roka 2024: Druhé a lacné Slovensko, kde miniete len 15 eur a destinácia, ktorá vás očarí

Asi ťažko nájdeme niekoho, kto by rád necestoval. Problémom nie je ani tak chuť, ale zvyčajne čas a peniaze. A keď sa už nájdu tieto dve významné veličiny, tak na jednej strane chceme, aby sme si to poriadne užili a na druhej, aby sme zase na cestovanie neminuli „majland“.

V priebehu roka sme vám prinášali viaceré takéto cestovateľské tipy, pričom mnohé z nich naši redaktori aj navštívili, alebo ak nie, tak si destináciu naštudovali čo najpodrobnejšie s cieľom, aby vám priniesli vyčerpávajúce informácie ak sa rozhodnete, že vaše dovolenkové kroky budú smerovať práve na opisované miesto.

Lacný Dubaj

Aj keď je Dubaj či Abú Zabí sen mnohých cestovateľov, Spojené arabské emiráty ponúkajú omnoho viac a iné miesta mimo týchto dokážu byť podobne atraktívne, no nepreplatíte ich.

Naša redaktorka sa pozrela na destináciu Rás al-Chajmá, čo je v podstate jeden z emirátov ležiaci pri Ománe. Skvelé je, že ubytovanie tam zoženiete aj za niečo vyše 20 eur na noc a ak si chcete užiť aj luxus v podobe 5-hviezdičkového hotela, tak vás ceny nezruinujú.

Viac o tejto skvelej destinácii sa dozviete tu: Tento tajný klenot je lacným Dubajom: Za noc zaplatíte len 21 eur, veľa ľudí ani len nevie, že existuje

Malý Paríž

Ak sa povie Bukurešť, nemusí hneď v našincovi vyvolávať túžbu navštíviť toto hlavné mesto Rumunska. Ale to je chyba. Malý Paríž, ako ju zvyknú niektorí cestovatelia nazývať, má čo ponúknuť. Bukurešť je okrem iného mesto známe hojnými zelenými plochami v podobe parkov a záhrad, zaujímavými galériami a bulvármi v štýle art deco, ktoré sú ako stvorené na prechádzky.

Skvelé na nej je, že ceny vás dokážu stále milo prekvapiť, a to nielen ubytovania, ale aj čo sa týka jedla či nápojov. A za zmienku stojí tiež to, že k moru to máte odtiaľ už len na skok, čo síce teraz nemusí byť úplne atraktívne, no ak Bukurešť navštívite v inom ročnom období, je možné si túto destináciu užiť aj v spojení s kúpaním v mori.

Viac sa dozviete tu: Za noc dáte 9 eur, najete sa už za 6 eur: Táto európska destinácia patrí medzi najlacnejšie, hovoria jej „malý Paríž“

Poľské Maldivy

Aj náš severný sused dokáže toho mnoho ponúknuť. Dôkazom je aj poľský park Grodek, ktorý si vyslúžil prezývku poľské Maldivy. Nájdete ho v meste Jaworzno, 30 kilometrov východne od Katovíc.

Turisti sem často chodia, aby sa poprechádzali a užili si slnečné lúče pri jednej z dvoch vodných nádrží – Wydra a Orka. Toto miesto milujú aj fanúšikovia estetických záberov, ktorí ale kvôli nim nechcú alebo nemôžu cestovať na skutočné Maldivy. Park poskytuje aj možnosť užiť si krásne výhľady z bicykla. Za zmienku stojí aj turistika a výhľady, ktoré si môžete užiť z rôznych miest

Ani cena za ubytovanie vás tu nezruinuje, aj keď treba myslieť dopredu a nečakať na poslednú chvíľu, lebo kapacity sú obmedzené.

Viac sa o tejto čarovnej destinácii dozviete tu: Lacné poľské Maldivy sú skrytým pokladom Európy: Možno ste o nich ešte nepočuli, cesta vás vyjde na 23 eur

Jedna z najlacnejších destinácií

Užiť si dovolenku nemusí znamenať, že miniete všetky svoje úspory a ďalší rok budete šetriť len na to, aby ste v lete opäť mohli ísť na drahú dovolenku. Dôkazom je Kišiňov, mesto, ktoré patrí medzi tie najlacnejšie, no jednoznačne má čo ponúknuť.

Môžete tu preskúmať novšie, modernejšie časti, ale aj tie staršie, ktoré stále dýchajú históriou. Mieša sa tu sovietska stalinistická architektúra s brutalistickou a s modernou. Na svoje si prídu aj milovníci zelene, ktorej si tu taktiež užijete dostatok, na rozdiel od nejedného veľkého rušného mesta. Nájdete tu množstvo veľkých parkov, ale aj vyše 20 jazier.

Príjemné sú tu tiež ceny. Ak nie ste nároční, za noc môžete zaplatiť len niečo vyše 10 eur. Nezruinujú vás ani ceny jedla či nápojov.

Viac o Kišiňove sa dozviete tu: Za noc dáte 12 eur, najete sa už od 4 eur: Táto európska destinácia patrí medzi najlacnejšie, týmto vás očarí

Najlacnejší Jadran

Je síce pravda, že v tejto časti roka len málokto pomyslí na letnú dovolenku, avšak tí chytrí si ju už môžu začať plánovať. Jadran, to nie je len Chorvátsko, ale aj ďalšie balkánske krajiny, ktoré majú čo ponúknuť.

Naša redaktorka sa pozrela na všetky krajiny na Jadrane, kde môžete vycestovať za letnou dovolenkou a vytvorila pekný prehľad cien ubytovaní, ale aj základného jedla a pitia. Máte tak pekne pokope všetky krajiny a vašou úlohou zostáva jediné: Kam sa vyberiete?

Celý prehľad nájdete tu: Za obed dáte 5 eur, na noc vám stačí 20 eur: Toto je superlacné miesto pri Jadranskom mori, autom ste tu za pár hodín

Druhé Slovensko

Srbsko je jednou z krajín, kde stále žije množstvo Slovákov, a to najmä v časti Vojvodina. Avšak celá krajina je mimoriadne zaujímavou destináciou a Srbsko sa považuje za krajinu, ktorá je oproti Slovensku pre cestovateľov lacnejšou, takže ak hľadáte destináciu, ktorá nezruinuje váš rozpočet, je to tip práve pre vás. Veď priemerné náklady nízkorozpočtového cestovateľa sú tu 15 eur na deň.

Ubytovanie sa tu tiež dá nájsť naozaj za „pár“ eur, a to aj v hlavnom meste Belehrad. Za zmienku stoja ale aj ďalšie mestá, ako napríklad Nový Sad, ktorý je najväčším mestom práve vo Vojvodine. Naša redaktorka tiež v článku navrhuje, ako si môžete užiť roadtrip po Balkáne a návštevu Srbska spojiť tiež s inými krajinami.

Viac o lacnom Slovensku sa dozviete tu: Toto je druhé a lacné Slovensko: Na deň vám stačí 15 eur, ubytujete sa tu za 11 eur a cesta autom trvá len pár hodín