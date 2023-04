Najinstagramovejšia kaviareň na svete vyzerá, akoby bola nakreslená: Majiteľ je multimilionár, takto rozbehol biznis

Počuli ste už o kaviarni, ktorá vyzerá ako kresba z rozprávkovej knihy? Jej fotografie a videá kolujú po sociálnych sieťach, no možno ani netušíte, kde vlastne sa nachádza alebo aký príbeh za ňou stojí. Ide o koncept Forever Rose Cafe a jednu takúto kaviareň nájdete napríklad aj v Dubaji. Už na prvý pohľad upúta svojou originalitou, celá totiž vyzerá ako kreslená ilustrácia, o čom sme sa presvedčili na vlastné oči. A to nie iba v interiéri, ale aj zvonku.

V článku sa dozviete aj: čo všetko v kaviarni vyzerá ako nakreslené;

prečo dostala názov „Forever Rose“;

kto je majiteľ Ebraheem Al Samadi;

ako začal s podnikaním už počas dospievania;

aké lahôdky tu môžete ochutnať.

V jednotnom štýle zvonku aj zvnútra

Už keď prichádzate, je z diaľky na ulici neprehliadnuteľná. Sídli v budove, ktorá vyzerá, ako keby bola nakreslenou maketou na papieri. Podobne aj jej terasa, z ktorej máte výhľad priamo na Burdž chalífu a na jej konci je umiestnená stena s lavičkou v rovnakom štýle, ktorá návštevníkov láka k sebe, aby si na ňu sadli a zhotovili si fotky na sociálne siete.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Forever Rose Cafe (@foreverrosecafe)

„Kreslené“ steny, podlahy, stoličky aj taniere

Toto miesto priťahuje influencerov, ktorí sa tu dokážu hodiny zabávať fotením. Keď vstúpite dnu, budete sa cítiť ako v rozprávke. Stoly, stoličky, aj celý interiér totiž vyzerá ako nakreslený. Dokonca aj podlaha alebo taniere, na ktorých vám naservírujú koláče. Tie ako jediné vynikajú pestrými farbami, spoločne s ružami, ktoré tu nie sú vôbec náhodou. K tomu sa ale ešte dostaneme.

Na stenách nájdete zobrazenú napríklad Dianu, princeznú z Walesu či Chalífa bin Zajd al Nahjána, ktorý bol druhým prezidentom Spojených arabských emirátov a vládca Abu Dhabi v rokoch 2004 až 2022.

Okrem koláčov a nápojov si na tomto mieste môžete dať aj niečo pod zub a ponuka jedla je rovnako oku lahodiaca ako samotný podnik. Navyše, ako vysvetľuje Visit Dubai, názvy jedál v menu sú inšpirované názvami samotných kvetín.

Kvety nie sú náhoda

Keď už sme spomenuli ruže, vráťme sa trochu do minulosti. História vzniku tohto miesta siaha ešte do roku 1999, kedy v Londýne začala značka Forever Rose s predajom kvetov. No nie len tak hocijakých. Majú totiž vydržať „navždy“.

Ako je to možné? Ak si myslíte, že sú umelé, ste na omyle. Ide totiž o skutočné kvety, ktoré boli zakonzervované tak, aby vyzerali ako živé, a to aj bez vody, po dobu niekoľkých mesiacov či dokonca rokov.

Čo majú spoločné s kaviarňou?

Za vytvorením dvojice kaviarní stojí Ebraheem Al Samadi. A jeho príbeh je rozprávkový, presne ako tieto miesta. Ako vysvetľuje magazín Prestige, Al Samadiho korene siahajú do Kuvajtu, no svoje dospievanie strávil v Spojených štátoch amerických.

Rozbehol úspešný biznis

V podstate už v tomto období sa ukázalo, že má ambície dosiahnuť niečo viac. Bol vynaliezavý a mal iba 13 rokov (niektoré zdroje uvádzajú aj 14), keď začal s predajom vecí, ktoré doma našiel, na internete so ziskom. Asi nikoho neprekvapí, že mu tento obchodný duch vydržal a navyše bol pracovitý, o čom svedčí aj fakt, že prvú firmu založil, keď mal len 17 rokov.

Ako už asi tušíte, kúpil značku Forever Rose a priniesol ju do Spojených arabských emirátov, kde z nej naštartoval výnosný biznis. Okrem iného prišiel s nápadom aj práve na tieto instagramové kaviarne. Jednu z nich nájdete v Dubaji a druhú v Abu Dhabi. Z Al Samadiho sa stala hviezda, ktorej hodnota majetku sa odhaduje na približne 50 miliónov dolárov, uvádza portál Life At Dubai.

V štýle 2D ilustrácie

Že kaviareň vyzerá ako 2D ilustrácia, nie je náhoda. Bola vytvorená v tomto duchu, aby sa tam ľudia cítili, ako keby sa sami stali súčasťou kresby. A vyzerá to tak, že to naozaj funguje.

Takže, ak náhodou toto miesto navštívite, pripravte sa na to, že budete mať problém vypustiť fotoaparát z ruky, pretože si každý jej detail budete chcieť zaznamenať alebo jednoducho si zhotoviť zaujímavé fotky na sociálne siete.