Nachádza sa na mieste, kadiaľ prichádzali ľudia na smrť: Pred bránou do Osvienčimu otvorili zmrzlinový stánok

Je miestom, ktoré pripomína hrôzy a utrpenie ľudí počas 2. svetovej vojny. Kritika je preto na mieste. Pred bránou do bývalého koncentračného tábora v Osvienčime si totiž ziskuchtivý podnikateľ otvoril stánok so zmrzlinou. Aj návštevníci si ale myslia, že nejde o práve najvhodnejšie zvolené miesto na predaj mrazenej pochúťky.

Stánok s nápisom „Ice Love“ sa pred bránou do koncentračného tábora objavil koncom apríla. Bartosz Bartyzel, hovorca múzea v Osvienčime, médiám uviedol, že stánok odstrániť nemôžu, keďže nestojí na ich, ale na súkromnom pozemku, informuje web SkyNews s odvolaním sa na poľský denník Gazeta Krakowska.

„Ide o príklad nielen estetického nevkusu, ale tiež nedostatku rešpektu k zvláštnemu historickému miestu, ktoré sa nachádza neďaleko,“ uviedol Bartyzel v oficiálnej tlačovej správe.

maybe auschwitz isn't the best spot for an ice cream stand pic.twitter.com/7NJcfNI4Dx

— ian bremmer (@ianbremmer) May 8, 2023