Na viacerých miestach si už cigaretu nezapálite: Európska komisia plánuje prelomový zákon, ešte viac sprísni podmienky

Európska komisia zrejme plánuje predložiť zákon, ktorý by v krajinách EÚ odporučil zákaz fajčenia vo vonkajších verejných priestoroch, ako sú napríklad terasy kaviarní, autobusové zastávky či zoologické záhrady. Píše sa o tom v uniknutom dokumente, informuje Euronews.

Rozšíril by sa tak zákaz, ktorý je už teraz platný. Plány mali podľa uniknutých informácií byť prijaté ešte v utorok, smernice by však nemali byť pre štáty záväzné. Nejde pritom len o klasické cigarety, ale aj o elektronické či zahrievané.

Cigarety zdražejú

Iba minulý týždeň sme vás pritom informovali, že fajčiari si za svoj zlozvyk poriadne priplatia. Poslanci Národnej rady SR definitívne schválil novelu zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Tabakové cigarety by tak mali o dva roky zdražieť o 40 centov. Ministerstvo financií odhaduje, že ceny e-cigariet v budúcom roku vzrastú o 50 centov a nikotínové vrecúška asi o 1,70 eura. Vďaka schválenej novele zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov by si mal štátny rozpočet prilepšiť v budúcom roku o 15 mil. eur, o rok neskôr o 126 mil. eur. V roku 2027 by malo do štátneho rozpočtu pritiecť o 180 mil. eur viac.

Návrh zákona zavádza sadzby spotrebnej dane z inovatívnych tabakových výrobkov k 1. februáru 2025. Daň z náplne do elektronických cigariet bude vo výške 0,20 eura za mililiter, daň za nikotínové vrecúško 0,10 eura za gram. V roku 2027 by sa mala daň na tieto výrobky zvýšiť na 0,30 eur za mililiter a 0,20 eura za gram.