Fajčiari si poriadne priplatia: Od tohto dátumu sa o desiatky centov zvyšuje cena cigariet a nikotínových výrobkov

Poslanci Národnej rady SR definitívne schválil novelu zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Tabakové cigarety by tak mali o dva roky zdražieť o 40 centov. Novela zákona okrem iného rozširuje predmet dane aj o výrobky súvisiace s tabakovými výrobkami, ktorými sú náplň do elektronických cigariet, nikotínové vrecúško a iný nikotínový výrobok.

Ministerstvo financií odhaduje, že ceny e-cigariet v budúcom roku vzrastú o 50 centov a nikotínové vrecúška asi o 1,70 eura. Vďaka schválenej novele zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov by si mal štátny rozpočet prilepšiť v budúcom roku o 15 mil. eur, o rok neskôr o 126 mil. eur. V roku 2027 by malo do štátneho rozpočtu pritiecť o 180 mil. eur viac.

Elektronické cigarety zdražejú ste viac

Návrh zákona zavádza sadzby spotrebnej dane z inovatívnych tabakových výrobkov k 1. februáru 2025. Daň z náplne do elektronických cigariet bude vo výške 0,20 eura za mililiter, daň za nikotínové vrecúško 0,10 eura za gram. V roku 2027 by sa mala daň na tieto výrobky zvýšiť na 0,30 eur za mililiter a 0,20 eura za gram.

Novela zákona taktiež upravuje sadzby spotrebnej dane z tabakových výrobkov, a to k 1. februáru 2026. Spotrebná daň z tabaku bude 177 eur za kilogram, z cigary a cigarky 139 eur za kilogram a z cigarety 102,5 eura za tisíc kusov. Od začiatku februára 2028 sa spotrebná daň z tabaku zvýši na 209,5 eura za kilogram a z cigarety na 113,5 eura za tisíc kusov.

Spôsob, akým chce rezort financií zdaňovať nové nikotínové výrobky, môže viesť k rozvoju cezhraničnej nákupnej turistiky a sivej ekonomike. Zároveň môže podporiť návrat fajčiarov k cigaretám, namiesto toho, aby siahali ich menej škodlivej alternatíve. Zhodli sa viacerí odborníci počas pripomienkovania spomínanej novely zákona. Tí v konečnom dôsledku návrh zvýšiť spotrebnú daň na fajčiarsku neresť schvaľujú.

Cena „snusu“ pôjde hore o 37 %

„Súhlasíme, že takýto krok je legitímny a reaguje na narastajúcu popularitu týchto produktov a potrebu zabezpečiť stabilné príjmy do štátneho rozpočtu,“ uviedol Inštitút moderného spotrebiteľa. Zároveň však upozornil, že nastavenie sadzieb na nové výrobky vyznieva nesystémovo a v konečnom dôsledku môže priniesť aj výpadok príjmov štátneho rozpočtu.

Klasická jednorazová elektronická cigareta, ktorá obsahuje 2 ml náplne a dnes stojí 6,90 eura, by po zarátaní spotrebnej dane a dodatočnej DPH stála 7,38 eura, čo predstavuje zdraženie približne o 7 %. Klasické balenie nikotínových vrecúšok, ktoré má 14 g a dnes stojí 4,50 eura, by po zarátaní spotrebnej dane a dodatočnej DPH stálo 6,18 eura, čo predstavuje zdraženie približne o 37 %.