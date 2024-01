Na účet mu kvôli tomu prišla 7-miestna suma: Týchto dvoch hercov si ľudia neustále mýlia, aj keď sa nepodobajú

Konkurencia v hereckej brandži je silná. Mená niektorých hercov ale jednoducho pozná takmer každý na svete. Britský herec Tom Hollander má ale tú smolu, že sa jeho meno príliš podobá na meno amerického hereckého kolegu Toma Hollanda.

Ľudia si ich často mýlia

Britský herec Tom Hollander má za sebou pestrú kariéru a množstvo seriálov a filmov. Možno ho poznáte napríklad z filmu Bohemian Rhapsody alebo The King’s Man: Prvá misia. Zahral si aj v Pirátoch z Karibiku či v Pýche a predsudku. Ako ale píše The Guardian, často si ho mýlia s americkým hercom Tomom Hollandom. Fyzicky sa síce na seba vôbec nepodobajú, no ich mená sú takmer identické.

„Je to veľmi ťažké, pretože, viete, bol som tu prvý, ale on je nesmierne slávny,“ povedal 56-ročný Hollander moderátorovi Late Night Sethovi Meyersovi. Dodáva, že nepomohlo ani to, že istý čas s mladšou celebritou z Marveloviek zdieľal spoločného agenta.

Na účte mu pristála 7-miestna suma

Vysvetlil, ako sa pred časom tešil, že za účinkovanie v šou pre BBC zarobil približne 30 000 libier (vyše 35 000 eur), čo by mu stačilo na celý nasledujúci rok. Mal radosť z toho, ako sa mu dobre darí po pracovnej aj finančnej stránke. Potom sa mu však v mailoch objavil šek, ktorý mal byť pôvodne odoslaný Tomovi Hollandovi, no došlo k omylu.

Išlo o prvý bonus za kasový trhák Avengers. Hollander bol ako omráčený. Nebola to totiž Hollandova výplata, ale len bonus, ešte k tomu prvý. Napriek tomu to ale bola 7-miestna suma. Aby toho nebolo málo, občas sú ľudia sklamaní, keď príde na scénu on, lebo ľudia si ho kvôli menu pomýlili a očakávali Toma Hollanda.