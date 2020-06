Na toto fanúšikovia čakali takmer 30 rokov: Keanu Reeves sa vracia na filmové plátna v pokračovaní kultovej komédie

Naposledy sme ich spolu v jednom filme videli pred 28 rokmi. Teraz sa vracajú, aby kultovú komédiu rozšírili o tretí diel. Reč je o postavách Bill a Ted, ktoré v doposiaľ dvoch filmoch stvárnil Alex Winter a Keanu Reeves. Tí už tretíkrát budú spoločne cestovať časom v dlho očakávanej komédii Bill & Ted Face the Music.

Vyzerá to tak, že filmový priemysel sa postupne preberá k životu nielen v Európe, ale aj v ostatných kútoch sveta. Dôkazom je vydanie traileru očakávanej sci-fi komédie o cestovaní časom s názvom Bill & Ted Face the Music. Tá by sa mala v kinách (ak nepríde druha vlna nákazy koronavírusom) objaviť v auguste 2020. Pri príležitosti blížiacej sa premiéry tvorcovia vydali vôbec prvý trailer, vďaka ktorému tak máme možnosť vidieť, čo nás v treťom filme čaká. Pozrieť si ho môžete nižšie.

Dvojicu kultových komédií doplní tretí diel

Bill a Ted sú nerozlučnou dvojicou kamarátov, ktorí sa vždy tak trochu zaujímali viac o rockovú hudbu ako o čokoľvek iné. Jedného dňa sa však Ted (Reeves) stretne s podivným mužom, ktorý mu ponúkne výlet naprieč časopriestorom. Vďaka tejto možnosti tak hlavní hrdinovia cestujú z jedného storočia do druhého, spoznávajú historické osobnosti, stávajú sa svedkami rôznych udalostí a podobná cesta ich čaká aj v najnovšom pokračovaní filmu.

Zatiaľ, čo v prvých dvoch dieloch boli Bill (Winter) a Ted mladíkmi, po takmer 30 rokoch už sú otcami, ktorým sa stále nepodarilo poriadne naplniť ich rockový sen. Ich pokojné životy však naruší posol z budúcnosti, ktorý ich varuje, že svet speje do záhuby a len ich vlastná pieseň môže zachrániť všetok život na svete.

Staré známe tváre

Za jednotlivými dielmi bláznivých komédií nehľadajte nič prevratné, ide v nich totiž najmä o zábavu. Navyše, vidieť Keanu Reevesa po množstvách akčných filmov v komediálnom žánri je skutočne skvelé. Bill a Ted však patria ku kultom komediálneho žánru najmä na americkom kontinente, kde si získali fanúšikov z radov mladších ročníkov. A práve pre tých, ktorí na týchto filmoch vyrastali, je určený aj chystaný tretí diel.

Za scenár k nemu je zodpovedná dvojica pôvodných autorov v zložení Chris Matheson a Ed Solomon (Men In Black, Now You See Me), na režisérsku stoličku zasadol Dean Parisot (Galaxy Quest).

V hlavných úlohách okrem Keanu Reevesa a Alexa Wintera uvidíme aj Samaru Weaving (Ready or Not), Brigette Lundy-Paine (seriál Atypical), Anthonyho Carrigana, Jillian Bell, Holland Taylor a mnohých ďalších. Svoju úlohu v postave Smrti si zopakuje William Sadler, rovnako tak uvidíme aj Amy Stoch či Hala Landona Jr..

Vôbec prvý film pod názvom Skvelé dobrodružstvá Billa a Teda (Bill & Ted’s Excellent Adventure) vznikol v roku 1989 a stal sa veľkým hitom v kinách aj na videu. Tento nasledovalo v roku 1991 pokračovanie pod názvom Neskutočná cesta Billa a Teda (Bill & Ted’s Bogus Journey). Na základe úspechu prvých dvoch filmov vznikli aj seriálové pokračovania – jeden animovaný, kde postavám prepožičali svoje hlasy pôvodní herci z filmov, a jeden hraný, kde boli herci preobsadení inými tvárami.

Snímka Bill & Ted Face the Music má naplánovanú svetovú premiéru na 21. augusta 2020. Slovenská premiéra zatiaľ dátum stanovený nemá.