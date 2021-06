Na Sputnik sa dá prihlásiť do 30. júna. Vláda zvažuje za očkovanie finančnú odmenu alebo lotériu

Epidemiologická situácia na Slovensku sa opäť zlepšila. V nemocniciach je v tejto súvislosti hospitalizovaných viac ako 200 pacientov. Prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 je zaočkovaných viac ako 1,9 milióna ľudí. V stredu o tom po rokovaní vlády informoval šéf Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík.

Na umelej pľúcnej ventilácii je podľa jeho slov 22 pacientov. Plne zaočkovaných je 22 percent Slovákov, teda 1 194 127 ľudí. Okres Trenčín bude s účinnosťou od štvrtka 17. júna zaradený do prvého stupňa ostražitosti, Mišík v tom problém nevidí. Od budúceho pondelka (21. 6.) bude podľa COVID automatu v druhom aj prvom stupni varovania zhodne po jednom okrese. V druhom stupni ostražitosti ich bude 15 a v prvom stupni ostražitosti 45. V stupni monitoring bude 17 okresov.

Dávky vakcín Sputnik V by Slovensko mohlo predať alebo darovať krajinám západného Balkánu. Rokovať o tom by mohla vláda budúci týždeň. Prihlasovať sa na očkovanie bude možné do 30. júna. V stredu to po rokovaní vlády oznámil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

Ako vyplýva z dát Inštitútu zdravotných analýz (IZA), dostupných na webe cakaren.vercel.app/projekt, na ruskú vakcínu aktuálne čaká 5898 ľudí. Najväčší záujem o ňu prejavili ľudia vo veku od 40 do 44 rokov. Tých je v čakárni aktuálne 709. O vedľajších účinkoch vakcíny bude pravidelne informovať Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

Vláda v stredu už diskutovala o hmotnom odmeňovaní zaočkovaných. Po jej rokovaní to povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. „Je možné, že bude istá forma finančného príspevku alebo lotérie pre zaočkovaných,“ dodal. V prípade finančného príspevku by podľa neho šlo o plošné odmeňovanie pre všetkých, ktorí sa nechali zaočkovať.

Povinnosť PCR testov do detských táborov je definitívna

Povinnosť PCR testov pre deti nad desať rokov, ktoré pôjdu v lete do táborov, je definitívna. Lengvarský zároveň poznamenal, že deti do desať rokov sa pred nástupom do tábora nebudú musieť testovať.

Šéf rezortu zdravotníctva pripomenul, že PCR testy budú pre deti, ktoré letných mesiacoch navštívia letný tábor, preplácané štátom. Poznamenal, že v tejto súvislosti bude vydaná aj vyhláška. “Nechceli sme už situáciu komplikovať pre obyvateľov,” povedal minister v súvislosti s tým, že medzi denným a pobytovým táborom je rozdiel.

Dôležitosť pretestovania účastníkov táborov pred ich začatím odôvodňuje tým, že sa na nich zúčastní veľké množstvo detí. Potvrdil, že minulý rok pred druhou vlnou pandémie bolo vyhodnotené a dokázané, že tábory sú jeden z najväčších problémov, kde dochádzalo k šíreniu ochorenia.

Mení sa cestovateľský semafor

Do zoznamu zelených krajín pribudne aj Severné Macedónsko. Vyplýva to z aktualizácie cestovateľského semaforu, ktorú na dnešnom rokovaní schválila vláda. Semafor hodnotí bezpečnosť krajín vzhľadom na ich aktuálnu epidemickú situáciu a je pravidelne aktualizovaný podľa jej vývoja. Aktualizovaná podoba semaforu vstúpi do platnosti v pondelok 21. júna.

Na zozname zelených tak budú figurovať:

Andorra, Austrália, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česko, Čínska ľudová republika, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Grónsko, Holandsko, Hong Kong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, San Maríno, Severné Macedónsko, Singapur, Slovinsko, Svätá stolica (Vatikán), Španielsko, Švajčiarska konfederácia, Švédsko, Taiwan a Taliansko.

Na zozname červených krajín zostávajú:

Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Čierna hora, Gruzínsko, Jordánsko, Kanada, Kosovo, Kuba, Libanon, Moldavsko, Portoriko, Ruská federácia, Srbsko, Spojené štáty americké, Tunisko, Turecko a Ukrajina.

Krajiny, ktoré neboli zaradené do zoznamu zelených alebo červených krajín tak automaticky patria do zoznamu čiernych krajín.

Do zoznamu čiernych krajín pribudne napríklad Portugalsko. Minister vnútra Roman Mikulec po dnešnom rokovaní vlády povedal, že vo štvrtok 17. júna zasadne ústredný krízový štáb. „Urobíme všetky kroky k tomu, aby ľudia, ktorí sa budú vracať z takýchto rizikových krajín, neprišli len tak,” dodal.

Splnomocnenec na riešenie pandémie

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) nevylúčil zriadenie splnomocnenca na riešenie pandémie. Uvidí, ako sa bude situácia vyvíjať. Reagoval tak na mimoparlamentnú Dobrú voľbu, ktorá vyzvala na vytvorenie takejto pozície.

Lengvarský si myslí, že na Slovensku je dostatok kompetentných orgánov, ktoré by pandémiu mali riešiť. Splnomocnenec pre pandémiu by podľa ministra musel dostať špeciálne právomoci, a to je legislatívny proces. “Zamýšľali sme sa nad tým skôr, ako myšlienku to úplne nevylučujem,” poznamenal.

Mimoparlamentná Dobrá voľba vyzýva vládu SR, aby nepodceňovala prípravu na tretiu vlnu pandémie nového koronavírusu a aby predstavila jasný plán. Zároveň jej navrhuje, aby vytvorila pozíciu splnomocnenca na riešenie pandémie a koordináciu úloh.

COVID automat na budúci týždeň

V druhom stupni varovania (červená fáza) budú okresy:

okres Myjava

V prvom stupni varovania (ružová fáza) budú okresy:

okres Kysucké Nové Mesto,

V druhom stupni ostražitosti (oranžová fáza) budú okresy:

okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Štiavnica, okres Čadca, okres Gelnica, okres Humenné, okres Námestovo, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Piešťany, okres Ružomberok, okres Senica, okres Skalica, okres Sobrance, okres Spišská Nová Ves, okres Trnava, okres Vranov nad Topľou,

V prvom stupni ostražitosti (žltá fáza) budú okresy:

okres Bardejov, okres Bratislava I.-V., okres Bytča, okres Detva, okres Dolný Kubín, okres Galanta, okres Hlohovec, okres Ilava, okres Košice I.-IV., okres Košice-okolie, okres Krupina, okres Levice, okres Levoča, okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Malacky, okres Martin, okres Medzilaborce, okres Michalovce, okres Nové Zámky, okres Partizánske, okres Pezinok, okres Poprad, okres Považská Bystrica, okres Prešov, okres Prievidza, okres Revúca, okres Rimavská Sobota, okres Rožňava, okres Senec, okres Snina, okres Trebišov, okres Tvrdošín, okres Žarnovica, okres Žiar nad Hronom, okres Žilina, okres Zvolen,

Monitoring (zelená fáza):