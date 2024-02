Na Slovensku už čoskoro môže byť dostupná interrupčná tabletka. Ministerka nevidí dôvod, ktorý by tomu mal brániť

Slovensko je jednou z mála krajín Európskej únie, v ktorých ženy nemajú prístup k interrupčným tabletkám. Odborníci sa pri tom zhodujú, že využite takejto formy prerušenia tehotenstva pod lekárskou kontrolou a v súlade so všetkými odbornými usmerneniami je omnoho bezpečnejšie a menej rizikové ako chirurgický zákrok. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) sa vyjadrila, že nevidí dôvod, prečo by sa takejto formy prerušenia tehotenstva malo brániť. Uviedla to v relácii Analýzy 24 televízie JOJ.

Zatiaľ iba chirurgicky

Na Slovensku sa interrupcie môžu vykonávať len chirurgickým zákrokom, ktorý sa robí v anestézii. Takýto zákrok je však omnoho rizikovejší. Podľa ministerky je užitie interrupčnej tabletky nielen bezpečnejšie, ale aj nákladovo efektívnejšie pre celý zdravotný systém. „Nevidím dôvod, prečo by sme sa v modernej spoločnosti a pri modernej medicíne mali tomuto brániť,“ uviedla Dolinková.

Na Slovensku sa interrupcie vykonávajú do 12. týždňa tehotenstva, pričom žena nemusí uviesť dôvod svojho rozhodnutia. Umelé ukončenie tehotenstva zo zdravotných dôvodov možno vykonať aj po 12. týždni tehotenstva. Ide o prípady, keď je ohrozený život ženy, plod nie je schopný života alebo je ťažko poškodený. Na ministerstve zdravotníctva k tejto téme prebehne odborná diskusia. „Ohľadom podpísania interrupčnej tabletky čakám na posledné stretnutie s odborníkmi,“ uzavrela Dolinková.