AKTUALIZOVANÉ: Na Slovensku pribudlo 797 pozitívnych prípadov nákazy koronavírusom, oznámil Matovič

Na Slovensku v stredu (30.9.) pribudlo 797 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 9170 testov. Informoval o tom v statuse Igor Matovič.

Celkovo tak evidujeme 10 938 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

V stredu pribudlo 225 vyliečených pacientov. Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 4620 ľudí. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 259 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 218 osôb, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 11 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 23 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 467 021 vzoriek. Na Slovensku evidujeme 48 úmrtí na toto ochorenie.

Námestovo (71), Bratislava (62), Tvrdošín (47), Bardejov (45), Nitra (37), Košice (35), Prievidza (31), Nové Zámky (28), Trnava (25), Senica (22), Banská Bystrica (21), Poprad (21), Dunajská Streda (20), Komárno (20), Spišská Nová Ves (19), Prešov (17), Trebišov (17), Brezno (15), Myjava (13), Skalica (13), Nové Mesto nad Váhom (12), Pezinok (12), Senec (12), Stará Ľubovňa (12), Liptovský Mikuláš (10), Sobrance (10), Trenčín (10), Žilina (10), Dolný Kubín (9), Martin (9), Vranov nad Topľou (9), Topoľčany (8), Veľký Krtíš (8) Michalovce (7), Sabinov (6). Päť pozitívnych prípadov bolo v okresoch Galanta, Košice a okolie, Lučenec a Malacky, štyri prípady boli v okresoch Snina, Zvolen, Žiar nad Hronom, tri prípady v okrese Bánovce nad Bebravou, Čadca, Hlohovec, Kežmarok, Levice, Partizánske, Piešťany a Ružomberok. Dva prípady boli v okresoch Detva, Ilava, Púchov, Šaľa a Zlaté Moravce, jeden prípad zaznamenali okresy Gelnica, Humenné, Krupina, Levoča, Medzilaborce, Rožňava, Stropkov a Turčianske Teplice. Je medzi nimi 417 žien a 380 mužov, sú vo veku od 2 do 93 rokov.

Núdzový stav je nástroj potrebný na ochranu života a zdravia

Núdzový stav je nástroj potrebný na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, pre bežného človeka sa v praxi nateraz nič nezmení. Po stredajšom rokovaní vlády to skonštatoval premiér Igor Matovič (OĽANO). Vysvetlil, že je potrebný, aby sa mohli prijímať rôzne opatrenia v rôznych mimoriadnych situáciách. V súvislosti s jeho vyhlásením na 45 dní poznamenal, že ide o motivačný čas.

“Je to nástroj na to, aby ste zabezpečili ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, ktoré v jednotlivých oblastiach vzhľadom na pandémiu môžu nastať,” vysvetlil premiér vyhlásenie núdzového stavu. Zdôraznil, že je potrebné mať v rukách takúto možnosť. Tvrdí, že núdzový stav sa technicky nedá vyhlásiť len pre zdravotníctvo. To, ako to urobil expremiér Peter Pellegrini (Hlas-sociálna demokracia) v začiatkoch prvej vlny pandémie, označil za legislatívny paškvil.

Trvať bude 45 dní

Na otázku, prečo sa vláda rozhodla vyhlásiť ho len na 45 dní, odpovedal, že chceli, aby to bol motivačný čas. “Aby sme si všetci spoločne uvedomili, že to máme v rukách, či ho budeme mať na celé obdobie alebo sa to pokúsime zvládnuť za to polovičné obdobie,” priblížil. Hovorí, že okolo 30. dňa budú Dušičky, teda ďalších desať dní bude priestor, aby sa ukázalo, ako sa situácia vyvíja a ako sa ľudia správali počas tohto sviatku.

Prípadné sprísňovanie opatrení podľa neho bude závisieť od vývoja situácie. Otázku prípadnej karantény v štátnych zariadeniach podľa jeho slov zatiaľ neotvorili. Informoval tiež, že obnovil permanentný krízový štáb, ktorý funguje pod vedením Petra Škodného.

Mrzí ho, že v pondelok (28. 9.) spolu s hlavnými hygienikom SR Jánom Mikasom informovali, že na hromadných podujatiach nebudú môcť byť diváci. “Chceli sme, aby voči všetkým platili rovnaké kritériá. Až následne sme si uvedomili, aj na základe diskusií na internete, že to nie je vnímané ako spravodlivé,” skonštatoval.

Opatrenie umožňujúce, aby na hromadných podujatiach mohlo byť do 50 ľudí, podľa neho prijali, aby zabezpečili sľubovanú spravodlivosť medzi kultúrou, športom, cirkevnými podujatiami. Zdôraznil, že sa nachádzame v “totálnej kríze” a treba hľadať to, čo nás spája, a nie len problémy či spochybňovanie.