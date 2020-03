Na Slovensku potvrdili 19 nových prípadov nákazy novým koronavírusom

Na Slovensku máme aktuálne 204 pozitívnych výsledkov na ochorenie COVID-19. V utorok o tom na Úrade vlády SR informoval hlavný hygienik Ján Mikas. Za pondelok pritom pribudlo 19 nových prípadov, 432 vzoriek bolo negatívnych.

Ako ďalej uviedol Mikas, od utorka začína prebiehať testovanie aj v Trenčíne, aktuálna kapacita je tak otestovať 1 000 vzoriek denne. „Laboratórna diagnostika je zabezpečená,“ skonštatoval Mikas. Celkovo bolo na Slovensku zistených 3 736 negatívnych prípadov.

Ako ďalej konkretizovalo Ministerstvo zdravotníctva SR, pri nových prípadoch ide o dve ženy z okresu Topoľčany (FN Nitra), muža z okresu Nitra (FN Nitra), ženu z okresu Piešťany (FN Trnava), ženu z okresu Liptovský Mikuláš (ÚNV Ružomberok), ďalej dve ženy z okresu Čadca (drive – RÚVZ Košice a karanténa Gabčíkovo), muža z okresu Zvolen, muža a ženu z okresu Senec, ženu z okresu Malacky, muža z okresu Dunajská Streda, troch mužov a jednu ženu z okresu Bratislava.

Jedna pozitívne testovaná má trvalé bydlisko v Španielsku a prechodný pobyt v okrese Bratislava. Dve nakazené sú podľa údajov rezortu zdravotníctva hospitalizované.

Vláda odvolala predsedu Správy štátnych hmotných rezerv

Vláda SR odvolala na návrh ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) z funkcie predsedu Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Kajetána Kičuru. Dôvodom boli pochybenia pri obstarávaní zdravotníckeho materiálu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Vládny kabinet o tom rozhodol v pondelok neskoro večer s tým, že poveril podpredsedníčku správy Luciu Gocníkovú, aby SŠHR od utorka dočasne riadila.

Odvolanie Kičuru a podanie trestného oznámenia avizoval už v nedeľu (22. 3.) premiér Igor Matovič (OĽaNO) po kontrole na tomto úrade. Predseda vlády poukázal na to, že Kičura uzavrel napríklad dve zmluvy spolu za 35 miliónov eur s firmou, ktorá mala dovtedy obrat 74.000 eur.

Matoviča zaujímalo, akým spôsobom boli vybrané oslovené firmy, keďže predtým napríklad táto firma v podobnej oblasti nepôsobila. Nazdáva sa, že im správa úmyselne zatajila dve zápisnice. Po ich preštudovaní konštatoval, že komisia uchádzača o objednávku neodporučila ako vhodného, napriek tomu Kičura zmluvy podpísal. Zdôraznil tiež, že SŠHR zabezpečila nákup testov, na ktoré ministerstvo zdravotníctva nedalo objednávku a ktoré nepotrebuje.

Včera oznámili jeden prípad

V pondelok doobeda bolo otestovaných na nový koronavírus zatiaľ 29 vzoriek, jedna z toho bola pozitívna. Pred rokovaním ústredného krízového štábu to uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas. Spolu s predsedom vlády SR Igorom Matovičom a ministrom zdravotníctva SR Marekom Krajčím (obaja OĽaNO) hovorili o možnostiach masívnejšieho testovania. Cieľ je podľa Matoviča zvýšiť počet otestovaných vzoriek na desaťnásobok súčasného stavu, teda na približne 3000 denne.

Zabezpečujú testovanie

Mikas pripomenul, že Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) i jeho regionálne úrady v Banskej Bystrici a Košiciach už zabezpečujú testovanie, v priebehu týždňa by malo pribudnúť testovanie aj na regionálnom úrade hygienikov v Trenčíne. V súvislosti so zvýšením kapacít testovania sa v pondelok na ÚVZ uskutočnilo stretnutie, na ktorom sa preberali možnosti zabezpečenia testov. „Hľadáme, ako zvýšiť naše možnosti, ale aj ako nájsť externé zdroje prostredníctvom medzinárodnej spolupráce či využitia súkromných laboratórií,“ povedal Matovič.

Aktuálny stav testov

Jadrom problému však ostáva podľa neho nedostatok testov. „Rysuje sa, že by sme mohli dostať 200-tisíc regulérnych testov, naisto to však budeme vedieť potvrdiť dnes-zajtra,“ uviedol Matovič. Štát chce ísť podľa neho predbežne aj druhou líniou, a to zabezpečiť testovanie podľa protokolu, ktorý používa WHO a tiež česká virologička Soňa Peková, s ktorou, podobne ako s ďalšími odborníkmi, viedli na ÚVZ v pondelok ráno videokonferenciu.

Matovič zároveň oznámil, že štát má aktuálne k dispozícii 13.000 testov a objednáva ďalších 19.000, ktoré by mali prísť v priebehu pár dní. Podľa Matoviča je cieľ zvýšiť počet otestovaných vzoriek na desaťnásobok súčasného stavu, teda počas dňa otestovať približne 3000 ľudí.

Premiér takisto spomenul, že by minister zdravotníctva mal zriadiť centrálny koordinačný tím pri zabepečovaní zvýšenia testovacích kapacít.