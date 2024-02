Na Slovensku je desivé, kto zastáva politické funkcie: Bruchala poslal Šimkovičovej tvrdý odkaz. Mrzí ho, kým sa stala

Odkedy Martina Šimkovičová nastúpila do výkonu funkcie ministerky kultúry, v spoločnosťou sa šíri kritika na jej vyjadrenia aj spôsob, akým sa rozhodla úrad vykonávať. Šimkovičová útočí na mimovládne organizácie alebo LGBTI+ komunitu, obnovila spoluprácu s Ruskom či Bieloruskom.

Výsledkom jej krokov je petícia za odstúpenie, o ktorej sme vás už informovali. Ministerka však tvrdí, že pravosť takmer 190-tisíc podpisov sa bude prešetrovať a na Slovensku stále zostáva 5,4 milióna obyvateľov, ktorí petíciu nepodpísali, a preto nevidí dôvod na svoje odstúpenie. Najnovšie sa k jej pôsobeniu vyjadril cez Instagram jej bývalý kolega Pavel Bruchala, ktorý zverejnil ich spoločnú fotku spred niekoľkých rokov.

Nešetril kritikou

„To boli časy… keď Maťa ešte bývala na Slovensku… keď moderovala v „tradičnej“ televízii… nosila pekné a vkusné oblečenie počas Telerána, keď sme sa spolu smiali počas našich vysielaní naživo…“ napísal Bruchala.

Sám však ďalej zhodnotil, že časy sa zmenili, „Maťa“ sa odsťahovala do Rakúska, prestala moderovať v Markíze a začala mať názory, aké má. A napriek tomu, že to rešpektuje, pretože boli dlhoročnými kolegami, mrzí ho, že sa ocitli na opačných brehoch rieky, a to doslovne aj symbolicky.

Dodal, že je mu smutno z toho, kam smeruje kultúra na Slovensku. Šimkovičová podľa neho ani len netušila, že sa v jeden deň zobudí ako ministerka kultúry a práve to je na fungovaní krajiny desivé.

„Vysoké politické funkcie dostávajú ľudia, ktorí ich ani nechceli a ani na to nemajú skúsenosti a predpoklady. Spomeňme si aj na Igora M. Ale to je vlastne obraz našej „kultúry“,“ napísal.

Bruchala však napriek všetkému verí, že jedného dňa sa zobudíme do krajiny, ktorú budú reprezentovať skutoční odborníci a politici, na ktorých budeme môcť byť hrdí.

Svoj príspevok ukončil tým, že taktiež verí, že si s „Maťou“ raz sadnú na kávu a v pokoji a slušne sa porozprávajú o svojom vnímaní sveta, ktoré nemusí byť rovnaké, ale bude plné rešpektu, slušnosti a tolerancie. „Lebo iba tak sa veci môžu meniť k lepšiemu. Zatiaľ mi zostáva táto milá fotka z roku 2004.“