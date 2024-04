Na Slovensku by mala už čoskoro otvoriť svoju prvú predajňu nová sieť drogérií: Vlastní ju majiteľ reťazca Biedronka

Zabehnuté a obľúbené drogérie a sčasti aj parfumérie na Slovensku dostanú novú konkurenciu. To, že značka Hebe u nás plánuje otvorenie kamenných predajní, bolo známe, TV Noviny teraz informujú, že prvá predajňa by mala byť otvorená už v priebehu tohto roka. To, kde spoločnosť otvorí prvú predajňu, známe nie je, po vzore Česka by sa však mohla otvoriť práve v Bratislave.

Drogéria Hebe je rozšírená najmä v Poľsku, vlastní ju majiteľ obchodného reťazca Biedronka. Na českom trhu spustila drogéria najskôr e-shop, a až potom kamenné predajne. Na Slovensku funguje e-shop už tiež. Vyzerá to teda na podobný scenár aj na našom trhu.