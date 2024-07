Na olympiáde v Paríži sa predstaví 58-ročná športovkyňa. Tia Tania, ako ju volajú, má za sebou neuveriteľný príbeh

Stolnotenisová súťaž žien na olympijských hrách v Paríži bude mať aj dve netuctové debutantky. Chorvátka Ivana Malobabičová sa olympiskej premiéry dočká ako 44-ročná a Čiľanka Č‘-jing Ceng si zahrá po prvý raz pod piatimi olympijskými kruhmi vo veku 58 rokov. A to už je dôvod na krátke zamyslenie nad jej špecifickým športovým príbehom.

Keď mala Č‘-jing Ceng 20 rokov, sľubne rozbehnutú kariéru v stolnom tenise jej stoplo pravidlo o dvojfarebnosti poťahov rakiet. Mladá Číňanka sa nedokázala prispôsobiť a v budúcnosti sa stolnému tenisu rozhodla venovať už len ako trénerka. V roku 1989 dostala ponuku trénovať školákov na druhom konci sveta v Čile a tam sa usadila a založila si rodinu aj firmu. Stala sa spolumajiteľkou nábytkárskej spoločnosti v Iquique na severe krajiny a stolný tenis odsunula na vedľajšiu koľaj.

Vrátila sa vďaka pandémii

A možno by sa k tejto hre reálne už nikdy nevrátila, nebyť celosvetovej pandémie koronavírusu, ktorý pred štyrmi rokmi výrazne obmedzil život aj v Južnej Amerike vrátane Čile. Č‘-jing Ceng si opäť kúpila stolnotenisový stôl s potrebným vybavením a začala doma trénovať. Časom sa vypracovala na takú úroveň, že po uvoľnení proticovidových opatrení vyhrala všetky turnaje najprv v regionálnom a potom aj celoštátnom meradle. V máji 2024 ovládla aj sériu medzinárodných kvalifikačných turnajov a vybojovala si miestenku na OH v Paríži ako jedna z osmičky najlepších hráčok v Južnej aj Severnej Amerike.

Už ako súčasť čilského ženského tímu získala prvé miesto na majstrovstvách Južnej Ameriky 2023 a bronz na Panamerických hrách 2023. Tam bola najstaršia športovkyňa celého podujatia a získala si obrovskú fanúšikovskú základňu. Ľudia jej dali nové meno „Tia Tania“ a za jeden týždeň získala viac ako 10 000 sledovateľov na Instagrame.

„Po presťahovaní do Čile som už neuvažovala nad tým, že budem profesionálna hráčka. V roku 2002 som sa rozhodla syna prihlásiť do stolnotenisového oddielu, lebo som nechcela, aby svoj život prežil pri videohrách. Doteraz som hrdá na to rozhodnutie. Reálne som sa k svojej hre vrátila po ďalších 20 rokoch počas pandémie. Keď som začala vo veľkom víťaziť, začali sa ma ľudia pýtať, čo budeme robiť s touto seňorou…?,“ cituje Č‘-jing Ceng web denníka The Guardian.

Jej olympijský potenciál bol podľa trénera Juana Lizamu zjavný už vtedy, keď ju prvýkrát videl hrať ešte v 90. rokoch 20. storočia. „Ona je výnimočná. Keď začala zdolávať veľmi známych hráčov v Južnej Amerike a to úplne ľahko, vedel som, že s tým musíme niečo robiť,“ uviedol Lizama. „Jej hra je založená na defenzíve, ale vie aj výborne reagovať na ofenzívu súperiek. Najlepšie hrá vtedy, keď je pod tlakom,“ dodal Lizama.

Na OH v Paríži stolnotenisová veteránka cestuje s čistou hlavou bez zbytočného tlaku aj ambícií, ktoré majú o polovicu mladšie hráčky. „V mojom veku treba hrať so šťastím, nie s úzkosťou. Milujem Čile a som rada, že môžem reprezentovať túto krajinu. V Číne som svoj sen nedosiahla, ale nevzdala som sa a teraz ho žijem,“ skonštatovala najstaršia účastníčka turnaja žien v Paríži.