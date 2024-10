Na noc vám tu stačí 7 eur: Našli sme brutálne lacné letenky len za 17 eur, v skrytom klenote Európy ste za 90 minút

Sychravé jesenné počasie je v plnom prúde a aj keď to tak pri pohľade z okna možno nevyzerá, je ideálny čas vyraziť na výlet. Pretože z lietadla sa na svet pozerá príjemnejšie. Ak po niečom takomto momentálne túžite, no nechcete mať pred Vianocami vysoké výdavky, máme pre vás tip na lacné letenky a destináciu, ktorú si užijete aj za málo peňazí.

Reč je o meste Skopje v Severnom Macedónsku, kam si v najbližších týždňoch môžete zaletieť skutočne za drobné. Našli sme jednosmerné letenky priamo z Bratislavy len za 17 eur, napríklad v termínoch 6. alebo 13. novembra. No možností za túto dobrú cenu je ešte oveľa viac.

Let z Bratislavy trvá len príjemnú hodinu a pol a letí sa nízkonákladovkou Wizz Air.

Za cenu lepšej večere na výlet, aj späť domov

Ceny spiatočných leteniek začínajú na 36 eurách, a taktiež máte na výber z množstva termínov. Nás však zaujímali predovšetkým tie novembrové. Napríklad, ak vyrazíte 4. 11. a v Skopje pobudnete týždeň, za cestu tam aj späť zaplatíte práve spomínaných 36 eur.

Letí sa taktiež nízkonákladovkou Wizz Air a z nášho hlavného mesta ste tu raz-dva.

Málo známa a lacná destinácia

Ak ste doteraz nemali Severné Macedónsko na svojom cestovateľskom zozname, možno je čas to zmeniť. Okrem toho, že nazriete do tejto málo známej destinácie, takýto výlet poteší aj vaše peňaženky. Ako uvádza portál Budget Your Trip, ktorý vychádza z reálnych dát cestovateľov, na deň by ste si tu mali vystačiť so 40 eurami. Ak teda cestujete nízkonákladovo. V tejto sume sú už zahrnuté výdavky za jedlo aj ubytovanie.

Ubytovanie od 7 eur na noc

A keď sme už pri ňom, pozreli sme sa na Booking a hľadali cenovo najnižšie ponuky v termíne od 4. novembra. Do vyhľadávača sme zadali jednu noc pre dve osoby. Najlacnejšie lôžko v hosteli v zdieľanej izbe nájdete už za 7 eur na jedného.

Ak ale aj pri nižšom rozpočte túžite po súkromí, najlacnejšiu súkromnú izbu s manželskou posteľou sme našli za 17 eur pre dvoch, čo je 8,50 eura na jedného.

Čo robiť v Severnom Macedónsku?

Ak sa do Severného Macedónska vyberiete, určite si vyhraďte čas na samotné Skopje. Má čo ponúknuť milovníkom histórie, ale aj ľuďom, ktorí chcú len načerpávať multikulturálnu atmosféru. Spomeňme napríklad pevnosť Kale, víťazný oblúk, neďaleký akvadukt, či kaňon Matka.

Určite nezabudnite ochutnať miestnu gastronómiu, alebo sa len tak stratiť v miestnych uličkách.

Nesmieme zabudnúť spomenúť ani Ochridské jazero, ktoré je európskym unikátom.