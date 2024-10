Svet smúti, zomrela ďalšia známa osobnosť: Speváčka má za sebou mimoriadne úspešnú hudobnú kariéru

Vo veku 91 rokov zomrela legendárna americká gospelová a soulová speváčka Cissy Houston, matka Whitney Houston. Oznámila to vo vyhlásení jej rodina. Dvojnásobná držiteľka ceny Grammy zomrela v pondelok ráno vo svojom dome v New Jersey, uviedla jej nevesta Pat Houston. Informuje o tom portál BBC.

„Naše srdcia sú naplnené bolesťou a smútkom,“ povedala nevesta legendárnej speváčky a dodala, že jej svokra bola v živote rodiny „silnou a impozantnou postavou“. Cissy Houston zažila desaťročia úspešnej speváckej kariéry, pričom vystupovala s takými superhviezdami ako Elvis Presley a Aretha Franklin.

Spievala s viacerými hviezdami

V 60. rokoch minulého storočia založila R&B skupinu Sweet Inspirations. Po úspechu s touto skupinou sa vydala na sólovú dráhu. Spievala s viacerými umelcami vrátane Beyonce, Paula Simona a svojej dcéry Whitney Houston, ktorá zomrela v roku 2012 vo veku 48 rokov.

Cissy Houston získala cenu Grammy za svoj tradičný soulový a gospelový album Face to Face v roku 1997 a v nasledujúcom roku opäť za album He Leadeth Me.