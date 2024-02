Na Netflixe sa objavil jediný film s Britney Spears v hlavnej úlohe, ľudia jasajú. Je to však odpad, má hodnotenie 24 %

Aj keď má podľa mnohých speváčka Britney Spears časy svojej najväčšej slávy už dávno za sebou, jej osoba neustále priťahuje pozornosť. Na populárnej streamovacej službe Netflix si tak môžete pozrieť prvý a vôbec jediný celovečerný film, v ktorom niekdajšia popová princezná stvárnila hlavnú úlohu.

Filmoví kritici v roku 2002 od filmu, kde bola hlavnou hviezdou spevácka ikona všetkých tínedžerov, veľa nečakali. Fanúšikov ale názory odborníkov vtedy nezaujímali a na film tí najodvážnejší do kina aj zašli. Ktovie, ako sa tvárili, keď napokon zistili, že snímka Crossroads, kde si hlavnú úlohu strihla Britney Spears, nestál vlastne za nič.

Hrozný film ocenený Zlatými malinami

O tom, že filmová prvotina Britney nestála za veľa, svedčia nielen hodnotenia na filmových portáloch (na ČSFD získal film hodnotenie 24 % a patrí mu 322. priečka medzi najhoršíimi filmami všetkých čias), ale aj zisk ocenenia Zlatá malina za Najhoršiu herečku v hlavnej úlohe a aj za Najhoršiu filmovú pieseň. Asi neprekvapí, že aj v tomto prípade ocenenie putovalo Spears, keďže pieseň I´m Not a Girl, Not Yet a Woman pochádzala z jej autorskej dielne.

Každopádne, nech je romantický road movie Crossroads akokoľvek zlý, doposiaľ ho streamovacie služby obchádzali. Netflix si ale povedal, že je na čase jeden z najhorších filmov roka 2002 opäť vytiahnuť. Vôbec prvýkrát je tak možné ho streamovať.

Britney si v ňom zahrala mladú dievčinu Lucy, ktorá spolu s kamoškami Kit (hrá ju Zoe Saldana, známa zo Strážcov galaxie či Avatara) a Mimi (hrá ju Taryn Manning, známa zo seriálu Orange Is the New Black) tvorí od detstva nerozlučnú trojicu. Po maturite sa rozhodnú, že už sú dosť dospelé na to, aby so svojimi životmi začali niečo robiť. Vydajú sa tak v starom aute do Los Angeles, pričom každá z nich má svoj cieľ. Mimi je tehotná a chce sa stať speváčkou, no musí v L. A. stihnúť konkurz. Lucy sa rozhodne navštíviť svoju matku, ktorú roky nevidela a Kit sa chystá prekvapiť svojho snúbenca, čo sa ale skôr podarí jemu. Posádku auta ďalej dopĺňa ešte jeden gitarista a šofér v jednej osobe, na ktorého po ceste čaká láska.

Hviezdny tím tvorcov

Áno, už opis filmu nepôsobí príliš lákavo, ale to fanúšikom Britney neprekážalo a neprekáža. Jednohviezdičkové a odpadové recenzie a hodnotenia na ČSFD ale vo viacerých ohľadoch prekvapujú. Herecké obsadenie totiž dopĺňajú aj známejšie mená ako Kim Cattrall (Samantha zo seriálu Sex v meste), Justin Long (Jeepers Creepers, Smrtonosná pasca 4.0, seriál New Girl) či Dan Aykroyd (Pearl Harbor, 50x a stále po prvý raz, Krotitelia duchov). O scenár sa dokonca postarala oceňovaná scenáristka, producentka a tvorkyňa Shonda Rhimes (Grey´s Anatomy, Scandal, Bridgerton).

Samozrejme, nie vždy sa podarí aj ostrieľanému tímu tvorcov a lákavému hereckému obsadeniu trafiť do čierneho a pripraviť dobrý film. Pokiaľ teda nepatríte k náročným divákom, aj táto snímka na Netflixe s Britney Spears vás možno zaujme. Nájdete ju tam s českými titulkami.