Na jeho návrh reagoval aj Zelenskyj: Elon Musk predstavil mierový plán pre Ukrajinu

Americko-kanadsko-juhoafrický miliardár Elon Musk v pondelok na sociálnej sieti Twitter predstavil svoj mierový plán pre Ukrajinu. Ako však komentovala britská stanica Sky News, novinári aj akademici mu vzápätí odporučili, aby radšej ostal pri technológiách a investíciách.

„Treba opätovne usporiadať voľby (sic!) v anektovaných oblastiach pod dohľadom OSN. Ak to bude vôľa ľudí, Rusko sa odtiaľ stiahne. Krym nech sa oficiálne stane súčasťou Ruska, ako to bolo od roku 1783 (až do chyby Nikitu Chruščova). Je potrebné zabezpečiť zásobovanie Krymu vodou. Ukrajina zostane neutrálna,“ napísal Musk v pondelok.

Podoľak má lepší návrh

Ukrajinský prezidentský poradca Mychajlo Podoľak mu odpovedal, že má lepší návrh: „1. Ukrajina oslobodí svoje územia. Vrátane anektovaného Krymu. 2. Rusko bude demilitarizované a zbavené jadrových zbraní, aby už nemohlo ohrozovať iných. 3. Vojnoví zločinci budú predvedení pred medzinárodný tribunál.“

Na Muskov mierový plán zareagoval aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na Twitteri v pondelok večer spustil hlasovanie s otázkou: „Ktorého Elona Muska máte radšej? – Toho, ktorý podporuje Ukrajinu. – Toho, ktorý podporuje Rusko.“ Hlasovať je možné do utorka večera.