Na jednej nohe by ste mali udržať rovnováhu aspoň 10 sekúnd. Toto vám hrozí, ak to nedokážete

Postave sa na jednu nohu a rátajte, koľko sekúnd v takejto pozícii vydržíte. Najnovšia štúdia ukazuje, že ľuďom, ktorí vydržia menej ako 10 sekúnd, hrozí až dvakrát vyššie riziko, že zomrú počas nasledujúcich 10 rokov.

Ako dlho dokážete stáť na jednej nohe?

Ak máte problém stáť na jednej nohe, môže to znamenať závažné zdravotné problémy. Ako informuje portál The Guardian, pozor by si mali dávať najmä ľudia v strednom veku a starší. Ak totiž neudržia rovnováhu na jednej nohe dlhšie ako 10 sekúnd, hrozí im až dvakrát vyššie riziko, že zomrú v priebehu nasledujúcich 10 rokov.

Už predchádzajúce výskumy ukázali, že neschopnosť udržať rovnováhu na jednej nohe sa spája aj s vyšším rizikom, že človek utrpí mŕtvicu. U takých ľudí dochádza rýchlejšie aj k úpadku kognitívnych schopností, hrozí teda aj vyššie riziko vzniku demencie. Medzinárodný tím vedcov sa však prvýkrát pustil do skúmania toho, aký je súvis medzi schopnosťou udržať rovnováhu a úmrtnosťou.

Nedokázal to 1 z 5 ľudí

Výskum trval celkovo 12 rokov a jeho súčasťou bolo 1 702 ľudí vo veku od 51 do 75 rokov. Najprv boli účastníci požiadaní, aby stáli 10 sekúnd na jednej nohe bez akejkoľvek opory. Zakaždým dostali 3 pokusy, aby rovnováhu udržali. Avšak až 1 z 5 ľudí (21 %) v tomto teste zlyhal.

Napriek tomu, že bola štúdia dlhodobá, nie je možné určiť jasnú príčinu toho, prečo rovnováha súvisí s vyšším rizikom predčasného úmrtia, informujú vedci v časopise British Journal of Sports Medicine. Výsledky odborníkov šokovali a myslia si, že kontrola schopnosti udržať rovnováhu by sa mala stať bežnou súčasťou lekárskych prehliadok.

Na rozdiel od sily či flexibility, rovnováhu by sme mali byť schopní bez problému udržať aj vo veku 60 rokov. Po tomto období sa to začne rapídne zhoršovať. Lekári však túto schopnosť zvyčajne netestujú a neexistujú ani žiadne štandardizované testy. Navyše, štúdia má isté obmedzenia. Napríklad, všetci účastníci boli z Brazílie, zistenia sa teda nemusia vzťahovať na ľudí iných etník a národností.