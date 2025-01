Vieme, kedy ich konečne uvidíte: Top seriálové novinky v roku 2025, ktorých príchod očakáva celý svet

Čo si pre nás pripravili streamovacie služby v roku 2025? Plány sú veľkolepé, verných fanúšikov prilákajú aj po rokoch od vydania predošlej série. Tohtoročný zoznam plánovaných seriálových noviniek poteší hráčov, dystopikov, romantikov aj dobrodruhov. Poďme sa spolu pozrieť na to, čo všetko nás v seriálovom svete tento rok čaká.

Zoznam seriálových noviniek priniesol portál Polygon a Games Radar.

Last of Us, Wednesday, Stranger Things a Black Mirror!

Pre tých, ktorí už dvakrát od vydania prvej série prešli hru Last of Us a netrpezlivo vyčkávajú na pokračovanie seriálu, máme výbornú správu. Druhá séria má doraziť na Max už zanedlho, pričom je predbežne naplánovaná na jar 2025.

Max tiež oznámil, že v lete 2025 k nám dorazí pripravovaný spin-off zo sveta Game of Thrones, v podobe novinky A Knight of the Seven Kingdoms. V novinke sa vrátime do Westerosu v podobe spracovaného románu Georgea R. R. Martina s názvom Tales of Dunk and Egg.

Netflix ďalej oznámil, že sa môžeme tešiť na šesť nových epizód a siedmu sériu dystopickej antológie Black Mirror (presný dátum platforma ešte neoznámila). Nás však po neveľmi zvládnutej šiestej sérii o to viac zaujíma dielo z iného súdka, ktorým je piata séria Stranger Things. Jej príchodu sa dočkáme niekedy v procese tohto roka.

Na Netflix ďalej dorazí piata séria o stalkerovi s menom Joe, ktorý miluje knihy a pohľad do cudzích okien, v závere obľúbeného seriálu You.

Mladšia generácia sa môže pripraviť na záplavu nových TikTok editov, keď Netflix v júli uvedie druhú sériu Wednesday, pričom sa šepká, že do štúdia sa tentoraz pridala aj samotná Lady Gaga.

Fanúšikov štúdia Marvel poteší v decembri 2025 Disney+ s novou šou Wonder Man. Tí netrpezliví, ktorých už omrzel Deadpool VS. Wolverine a posledný Venom, sa dočkajú už v septembri, kedy Disney+ prinesie záhadnú novinku s názvom Ironheart. Vieme pritom len toľko, že v nej vystúpi postava z filmu Black Panther: Wakanda Forever, ktorá kráča v krokoch svojho idola, superhrdinu Tonyho Starka.

Nakoniec, už 4. marca 2025 dorazí na Disney+ posledný kúsok z MCU, v podobe seriálu Daredevil: Born Again.

Netflix sa ďalej pokúsi ešte raz prilákať fanúšikov hier Witcher so štvrtou sériou. Podľa portálu Polygon si v nej postavu Geralta zahrá austrálska hviezdička z Hunger Games – Liam Hemsworth. Štvrtá séria by mala vyjsť, podľa predbežných informácií, medzi júlom a septembrom 2025.