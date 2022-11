Na červenú sa nezastavuje, inak vás okradnú alebo rovno zabijú: Port Moresby je jedno z najnebezpečnejších miest na zemi

Na svete existuje z rôznych dôvodov množstvo miest, v ktorých je životná úroveň na veľmi nízkej úrovni a určite sa tam kvôli rizikám neoplatí cestovať. Jedným z nich je aj mesto Port Moresby, ktoré naprieč planétou viacerí cestovatelia označujú ako najhoršie mesto sveta.

V sérii článkov o nebezpečných, chudobných a kriminálom preplnených miestach sme predstavili neapolské sídlisko Scampia či juhoafrickú mestskú časť Cape Flats. Teraz sa však presunieme na miesto, kde je otrasnými podmienkami, vraždami a krádežami nielen jedna časť, ale rovno celé mesto. Takto to vyzerá v Port Moresby.

V článku o Port Moresby sa dozviete aj: prečo nastal kolaps mesta;

v akých podmienkach žijú ľudia;

ako je to tam s kriminalitou;

prečo sú vo všetkom najhorší;

či pre nich existuje cesta von.

Papua Nová Guinea je samostatný prímorský štát v Oceánií, pričom pozemskú hranicu má len s Indonéziou. Krajina, ktorej ekonomika stojí z veľkej časti len na exporte, má podľa údajov z novembra 2022 približne 9,3 miliónov obyvateľov, pričom v jej hlavnom meste žije „len“ 400-tisíc z nich.

Štát Papua Nová Guinea sa rozpestiera na východnej strane ostrova Nová Guinea, ktorý je po Grónsku rozlohovo 2. najväčším na svete. Ostrov sa nachádza tesne nad Austráliou, pričom jeho západnú časť tvoria indonézske provincie.

Mierne nesúmerný počet obyvateľov mesta k celkovej populácii štátu však nie je zďaleka tým, čo definuje Port Moresby vo svete. Mesto, ktorému sa hovorí aj Pom City, alebo zjednodušene Moresby, sa nachádza na južnej strane krajiny a je neslávne známe ako jedno z najnebezpečnejších miest na našej planéte.

Kriminalita, nedostatok pracovných pozícií a nízky životný štandard v meste vyústili k tomu, že ľudia si začali zarábať nelegálnymi činnosťami, ktoré sú dnes v Port Moresby rozvinuté do viacerých oblastí. Najčastejšie sú únosy, vraždy, vykradnuté nehnuteľnosti či krádeže áut, za ktoré sú objednávatelia ochotní platiť veľké peniaze. V lete 2022 prebehol aj útok gangu, ktorý bol vyzbrojený mačetami, ten si vyžiadal hospitalizácie ranených a na niekoľko dní museli v časti meste uzavrieť školy, úrady aj obchody, píše ABC.

Portál Numbeo zbiera štatistiky z kriminálneho diania v Port Moresby, pričom tieto údaje sú až desivé. Všetky druhy nelegálnych činností sa pohybujú v kategórii veľmi nebezpečné až extrémne nebezpečné. Navyše, percentuálny údaj o bezpečnosti v meste je rovnako šokujúci. Prechádzka po meste za denného svetla sa odporúča len na 26 %, čo je klasifikované ako nízka bezpečnosť. V noci je to len 14 %, čo je vo svetovom meradle jedno z najnižších čísel.

Cestovateľa museli ukázať susedom, aby ho náhodou nezabili

O bezpečnosti v meste písal vo svojom blogu aj cestovateľ Grant Walton, ktorý navštívil Port Moresby už niekoľkokrát. „Keď som tam prišiel prvýkrát v roku 2003, býval som u jednej hostiteľskej rodiny. Išlo o štvrť, kam by turisti, ale ani niektorí domáci, dobrovoľne nevkročili. Prvý večer ma rodina zoznámila s viacerými susedmi, ako mi však povedali, nešlo o priateľské stretnutie, ale o moje predstavenie tamojším, aby vedeli, že tu bývam v rodine a nemajú na mňa útočiť ani ma okradnúť či napadnúť,“ opisuje svoje spomienky Walton.

Spomínané štvrte, kde neexistuje bezpečný čas na prehliadku, sú taktiež extrémne znečistené, zamorené chorobami a keďže zväčša ide o nelegálne príbytky z dreva a kusov plechu, najlepšie na tom nie je ani ich odolnosť a zabezpečenie. Zamestnanosť, vzdelanie či lekárska starostlivosť je v týchto častiach mesta na veľmi nízkej úrovni, čo len odráža tamojší každodenný život detí, ktoré vyrastajú v až neľudských podmienkach.

Korupcia je na každom rohu, najviac v politike

Vo viacerých, obzvlášť veľkých mestách, existujú spomínané chudobné štvrte s vysokou kriminalitou, pričom zvyšok mesta je pomerne bezpečný. To však nie je prípad Port Moresby. Mesto, ktoré nesie názov po prvom európskom návštevníkovi, Johnovi Moresbym, má existenčný problém aj v tej bohatšej časti, píše TravelSafe.

V centre mesta sa kradne nespočetné množstvo áut, pričom únosy a rabovanie sú na dennom poriadku. Navyše, nikto vám neodporúča zastaviť v noci na semafore, teda pokiaľ bude jeden z mála funkčný. V sekunde pribehnú pouličné gangy a v tom lepšom prípade prídete o vozidlo či peniaze, v horšom to končí aj vraždou.

Papua Nová Guinea sa osamostatnila v roku 1975, odkedy sa začalo v Port Moresby s výstavbou nových obytných budov, obchodných centier či administratívnych sídiel, čím chceli prilákať zahraničné investície a firmy. Aj keď to s určitosťou neplatí pre všetkých, väčšina politikov, zámožných podnikateľov či úradníkov na vyšších postoch je skorumpovaná.

Najrozšírenejšie sú politicko-gangsterské aliancie. Aj keď sa Papua Nová Guinea hrdí, že krajine vládne demokracia a sloboda, opak je pravdou. Politici sa tam o zisk moci nesnažia bohatou kampaňou ani sľubmi, no stačí sa im dohodnúť so zločineckou organizáciou, ktorá poľahky zastraší konkurenta alebo v deň volieb vypáli miestnosť, v ktorej by ľudia hlasovali za inú stranu.

Odmenou je voľná ruka v nelegálnom biznise s ľuďmi, drogami či iné trestné činnosti, teda minimálne do vtedy, kým bude daný politik vládnuť, uvádza Samuel Cohn, ktorý sa vo svojej tvorbe zaoberá sociálnymi a politickými problémami v Port Moresby.

Neistá budúcnosť bez vízie

V meste zúria gangy a okrem toho, že ľudia žijú v strachu a nepokojoch, ich vo väčšine územia obklopuje znečistenie, bordel a všeobecná nízka životná úroveň. Orgány pod správou Organizácie Spojených národov (OSN) sa síce v istých miestach snažia o obnovu, podporu vzdelania či vytváranie pracovných miest, no ich programy neprinášajú ani zďaleka taký úspech, ako by sa očakávalo.

Spomedzi ostatných vlád a ministerstiev, ktoré neodporúčajú cestu do Port Moresby, sa k názoru pridáva aj Slovensko. Ministerstvo zahraničných vecí informuje, že ide o nebezpečnú destináciu s vysokou mierou kriminality. Ak sa však napriek tomu rozhodnete do štátu východnej Oceánie cestovať, určite tak spravte len za účasti skúseného sprievodcu.