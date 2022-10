Muži môžu byť alergickí na vlastný orgazmus: Nepríjemné príznaky trvajú aj týždeň, mnohí netušia, že syndróm majú

Ak ste muž a po orgazme u seba pravidelne zaznamenávate horúčku, kýchanie či kašeľ, nemusí to byť chrípka či podobné ochorenie. Nová štúdia publikovaná v odbornom časopise Urology Case Reports priniesla prekvapivé zistenia, a to, že tieto prejavy môžu signalizovať alergiu na orgazmus, píše New York Post.

Článok pokračuje pod videom ↓

Andrew Shanholtzer z univerzity v Oaklande spoločne so svojím tímom identifikoval takmer 60 prípadov alergie na orgazmus.

Príznaky, ktoré sa spájajú napríklad aj s chrípkou

Jej príznaky sú rôzne, od svalovej slabosti, cez horúčku, kýchanie, kašeľ až po problémy s rečou či pamäťou.

Podľa vedcov môžu byť dôsledkom alergickej či autoimunitnej reakcie na spermie. Ako spúšťač slúži infekcia alebo poranenie semenníkov.

Pacientov môže byť veľa

V skutočnosti je ale tento syndróm zahalený rúškom tajomstva, pretože mnohí lekári o ňom ani len netušia, čo má za následok, že si ho nie sú vedomí ani pacienti, ktorých postihuje. A tých môže byť oveľa viac, než odhalila štúdia.

„Mnohí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti o ňom nevedia, nehovoriac o verejnosti. Je viac ako pravdepodobné, že je nedostatočne diagnostikovaná, pričom je veľa ľudí, ktorí ňou trpia,“ ozrejmil Shanholtzer.

Zmiernili sa mu symptómy o 90 %

Tímu okolo štúdie sa navyše podarilo vyliečiť pacienta, ktorému alergia na orgazmus strpčovala život.

Aktuálne 27-ročný muž pred deviatimi rokmi spozoroval, že po dosiahnutí orgazmu kýcha, kašle a zaznamenal tiež aj opuch lymfatických uzlín. Po nasadení experimentálnej liečby sa tieto symptómy zmiernili až o 90 %.

Spomínané príznaky sa môžu prejaviť hneď po vyvrcholení, ale aj až po niekoľkých hodinách a môžu trvať niekoľko dní či dokonca týždeň. Ďalším znakom alergie na orgazmus je ich frekvencia, pri ktorej sa objavujú buď pri každom orgazme, alebo takmer pri každom.