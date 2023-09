Hrôzostrašná noc v Bratislave: Muž strieľal po ľuďoch, zaútočil aj na policajtov, skončil mŕtvy

Z uplynulých hodín prichádzajú veľmi smutné správy. V Bratislave sa odohrala streľba, pri ktorej z okna bytovky začal náhodne strieľať muž. Zranil troch civilistov a jedného policajta, informuje portál Noviny. Na policajtov zaútočil nožom, skončil mŕtvy.

Dráma sa odohrala v bratislavskej časti Dúbravka okolo jednej hodiny ráno. Podľa svedka muž najprv strieľal zo svojho okna na civilistov, potom vyšiel von a v streľbe pokračoval. Vrátil sa späť do bytu, odkiaľ sa ozval výbuch. Keď vyšiel opäť von, už tam boli policajti, na ktorých útočil nožom. Na medziposchodí ho smrteľne zranili, uvádzajú Noviny.

Civilisti si odniesli zranenia na rukách či nohe. Ratovali ich susedia, ktorí ich prichýlili k sebe a snažili sa pomôcť.

Útočiť mal 35-ročný muž

TV JOJ informuje, že podľa ich zdrojov bol útočník 35-ročný muž. Celkovo bolo zaznamenaných viac než 10 výstrelov.

„Na základe telefonátu na tiesňovú linku 155 v noci na dnes Krajské operačné stredisko Bratislava vyslalo štyri posádky do mestskej časti Dúbravka. Na mieste sa nachádzali štyri osoby so strelnými poraneniami, ktoré boli po prvotnom ošetrení transportované do nemocníc. U piatej záchranári konštatovali exitus,“ uviedli záchranári.