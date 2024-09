Muž strávil noc na neobývanom ostrove, ktorý zamorilo infekčné ochorenie: Keď sa vrátil domov, čakal ho poriadny šok

Čo najšialenejšie ste vo svojom živote urobili? Niektorí ľudia jednoducho vyhľadávajú dobrodružstvo, o akom sa nám bežným smrteľníkom ani len nesníva a youtuber Dara Tah je jedným z nich. Podarilo sa mu napríklad navštíviť takzvaný „antraxový ostrov“ a stráviť tu dokonca noc.

Túto nelichotivú prezývku si vyslúžil ostrov Gruinard, nachádzajúci sa pri severozápadnom pobreží Škótska. Ako sme vás v roku 2022 informovali aj my, v tom čase ho postihol apokalyptický požiar.

Biologický experiment s antraxom

Ostrov je dodnes neobývaný a počas druhej svetovej vojny bol miestom biologického vojnového experimentu, ktorý uskutočnili britskí vojnoví vedci. Tí sa pohrávali s myšlienkou použitia antraxu (infekčného ochorenia) proti nacistickému Nemecku. V rámci operácie by zhadzovali na polia s dobytkom ľanové peletky obsahujúce spóry antraxu. To by spôsobilo nákazu a likvidáciu dobytka, ako aj tisícov civilistov. Týmto krokom by sa ochromilo poľnohospodárstvo Nemecka.

Všetky ovce sa nakazili antraxom. Následne vedci telá skúmali a analyzovali, aby pochopili, ako antrax funguje. Potom mŕtve ovce spálili. Po skončení vojny vláda Spojeného kráľovstva umiestnila ostrov do karantény. V roku 1986 sa tam vrátili vedci, všetci zaočkovaní proti antraxu a dekontaminovali pôdu morskou vodou s formaldehydom. Testovali tiež králiky na ostrove, pri nich však ale nezistili žiadne protilátky proti antraxu, čo znamená, že baktérii neboli vystavené.

Ministerstvo ostrov v roku 1990 vyhlásilo za územie bez antraxu a bol vrátený dedičom. Napriek tomu na ňom dodnes nikto nežije. Ako často sem zavíta nejaký ten zvedavec, netušíme. No po tom, ako požiar ustúpil, si dal za cieľ ostrov navštíviť práve spomínaný Dara Tah, ktorý to celé zdokumentoval.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Dara Tah (@daratah)

Hovorí o ňom ako o najsmrteľnejšom ostrove na svete

Ako spomíname vyššie, ostrov by mal byť dnes už bez antraxu, no youtuber ho prezentuje ako „najsmrteľnejší ostrov na svete“. Hneď v úvode popisu k svojmu videu spomína, že vás tento ostrov zabije už len tým, že sa tu nadýchnete. Práve preto sa sem vybral v plynovej maske a ochrannom odeve. Cieľom jeho návštevy malo byť odhaliť jeho ukrývajúce tajomstvá.

Ako vysvetlil portál LADbible, na ostrove odobral vzorky a poslal ich na rozbor. Aj so svojím spoločníkom tu napokon strávili noc v stane. Keď sa dostali na pevninu, zistili len to, čo píšeme aj my vyššie, že na ostrove antraxu sa žiadny antrax vlastne nenachádza, čo ho prekvapilo. Keďže to už ale bolo zistené v roku 1990, možno stačilo, ak by si pred cestou na ostrov naštudoval o ňom niečo viac. V komentároch pod jeho videom sa mu však dostalo veľa uznania, takže na ľudí to zjavne fungovalo.