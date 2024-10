Muž si kúpil 86-ročný dom a prerobil ho na luxusný Airbnb: Teraz z neho obráti 10-tisíc mesačne, toľko ho to celé stálo

Švéd sa v roku 2018 presťahoval do Japonska. Po prisťahovaní padol jeho záujem na trh s domami akija. Akija súhrnne označuje opustené domy v Japonsku, najčastejšie vo vidieckych oblastiach. Masívne množstvo opustených domov je následok mnohých faktorov, akými je urbanizácia, či starnúca japonská spoločnosť.

Portál CNN píše, že v roku 2023 ich v krajine bolo približne 9 miliónov. Zatiaľ čo sa dajú kúpiť za veľmi nízku cenu (často naozaj zlomok pôvodnej ceny), ľudí odrádzajú finančné náklady a čas, ktorý musia obetovať renovácii. Častou nevýhodou je aj to, že sa nachádzajú mimo lukratívnych oblastí. Avšak v poslednom čase narastá počet opustených domov aj vo veľkých metropolách, akými sú Tokio či Kjóto.

Portál CNBC teraz priniesol príbeh o tom, akým spôsobom prerobil jeden z takýchto domov v Tokiu youtuber Anton Wormann.

Kúpil 86-ročný dom a urobil z neho luxusný Airbnb

86-ročný dom v Tokiu Wormanna vyšiel na približne 8 miliónov jenov (asi 49 200 eur). Hoci s domom bolo mnoho problémov, Wormann začal s prácou, ktorá mu nakoniec mala zabrať celých 15 mesiacov.

„Napriek mnohým obavám som sa zamiloval do lokality, do slnečného svetla, do veľkosti – a pokiaľ máte tieto veci, už reálne neexistuje nič, čo by ste nedokázali napraviť,“ hovorí.

Wormann v procese renovácie kombinuje tradičné japonské prvky so škandinávskymi, píše Metropolis Japan. Túto filozofiu nazýva Japandi, pričom sa majú prerobené domy vyznačovať prirodzeným svetlom, teplým drevom a svetlými farbami.

Počas renovácie premýšľal o jednotlivých častiach opráv v procese. Chcel prísť na to, ako dom zmodernizovať, no zároveň mu zachovať pôvodný pocit.

Hit platformy Airbnb

Na dome strávil 1 500 hodín a počas renovovania minul ďalších 8 miliónov jenov. Kúpa a renovácia ho tak vyšla na necelých 100-tisíc eur.

Po dokončení bol schopný priestor začať ponúkať na platforme Airbnb, kde si za noc pýta približne 500 dolárov (zhruba 460 eur). Za dom si tak mesačne zarobí približne 11-tisíc dolárov (trochu viac ako 10-tisíc eur), podľa CNBC. Dom zároveň patrí do skupiny „Guest favorite“, najmilovanejších nájmov na platforme.

Na svojom kanáli zároveň ľuďom odovzdáva cenné tipy. Radí im s výberom domov, s nástrahami renovácií, rovnako ako s rôznymi cestovateľskými tipmi pre turistov.