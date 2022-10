Muž objavil na svojom účte 92 biliárd a vďaka náhode sa stal najbohatším človekom na svete. Dlho sa však netešil

Viete si predstaviť, že by ste sa pozreli na výšku zostatku na svojom účte a zistili by ste, že máte obrovské množstvo peňazí? Presne to sa stalo Chrisovi Reynoldsovi, ktorý sa náhodou stal najbohatším mužom planéty. Podľa výpisu z PayPalu totiž nebol milionárom ani miliardárom, ale na svojom účte mal sumu v hodnote 92 biliárd dolárov, uvádza CNN Business.

V roku 2013 čakalo na Chrisa Reynoldsa z Pennsylvánie obrovské prekvapenie. Keď otvoril svoj e-mailový výpis z účtu, uvidel tam horibilnú sumu. Presnejšie číslice 92 233 720 368 547 800, ktoré znamenajú 92 biliárd dolárov. Na jeho prekvapenie za s neho stal najbohatší človek na zemeguli.

11. PAYPAL : PayPal once accidentally credited a man $92 quadrillion!

Chris Reynolds from Pennsylvania once checked his email statement and found that he has been credited an amount that would make him the richest man in the world. So he logged online.. pic.twitter.com/ExeLXZN5bm — Aya 🦍😎 (@Aya_Kleo) August 22, 2022

Dlho sa z bohatstva netešil

Zo svojho nadobudnutého bohatstva sa ale netešil dlho. Keď sa prihlásil do svojho účtu, už mu tam svietila 0. Nevyhral v lotérii, ani mu niekto tieto peniaze len tak nedaroval. Išlo totiž iba o chybu.

BBC uvádza, že firma PayPal si svoju chybu rýchlo uvedomila a priznala ju. Priniesli vyhlásenie, v ktorom uviedli, že oceňujú prístup pána Reynoldsa k tomu, že chápe, že sa na ich strane stal omyl.

In 2013, PayPal accidentally put over 92 quadrillion dollars into PR executive Chris Reynolds’ account. PayPal admitted the error and offered to donate money to a cause of Reynolds’ choice. 💰 #FactManiac pic.twitter.com/wTm9C06rWA — Fact Maniac (@factmaniac) March 22, 2020

Mal jasno v tom, čo by s peniazmi urobil

Pre Chrisa spočiatku šok spočíval aj v tom, že si myslel, že takúto obrovskú sumu dlhuje a nie že je jeho účet v pluse. Na otázku, čo by urobil s toľkými peniazmi, keby patrili skutočne jemu, povedal, že by splatil štátny dlh. A potom by si kúpil baseballový klub Philadelphia Phillies.

PayPal sa rozhodol svoju chybu odčiniť darovaním bližšie nešpecifikovanej sumy charite podľa jeho výberu.