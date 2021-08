Muž jediaci vlastné fekálie či ponuky na sex za peniaze: Portál OnlyFans po reportáži BBC zablokuje porno obsah

Portál OnlyFans včera zaplnil stránky médií po celom svete prekvapujúcou správou. Rozhodol sa, že zakáže porno obsah a už ho ďalej nebude ponúkať. Je za tým však omnoho viac, zistil vo svojej reportáži britský spravodajský web BBC.

Je najznámejšou prémiovou sociálnou sieťou pre dospelých a na porno obsahu si viac-menej vybudovala svoje meno. Webstránka Onlyfans však včera prišla s prekvapivým rozhodnutím, že pornografický obsah už poskytovať nebude. Od 1. októbra 2021 dôjde k úprave podmienok používania aplikácie, pretože na platforme je až príliš veľa porna, ktoré tam nemá byť.

OnlyFans funguje na princípe, že priamo používateľom umožňuje zaplatiť osobe, ktorá výmenou za peniaze zdieľa obsah plný nahoty. Takýmto spôsobom sa podarilo presadiť v porno biznise mnohým dnes známym tváram. Čo ale za radikálnym rozhodnutím stojí?

Používatelia porušovali podmienky, OnlyFans s tým nič nerobil

Vzhľadom na to, že na OnlyFans mohol zbohatnúť a presláviť sa hocikto, navyše s rôznorodými chúťkami, zakročili bankové spoločnosti a platobné brány, ktoré nechcú takúto službu sprostredkovať. Teda aspoň to je oficiálne vyjadrenie platformy, ktorú jej tvorcovia poskytli webu Variety. Ban na sex content však prichádza po rozsiahlej reportáži britskej spravodajskej televízie BBC.

Tak ako každý web, aj OnlyFans mal určité stanovené podmienky používania a na túto platformu bolo možné zverejniť len taký obsah, ktorý musel spĺňať určité parametre. No tak, ako to už vo svete pornografie chodí, ani tu sa to príliš nekontrolovalo a platiť bolo možné aj za explicitný obsah plný tvrdého sexu, ktorého protagonistami boli maloleté osoby, nehovoriac o tom, že k ochrane maloletých pod 18 rokov ani zďaleka nedochádzalo a aj títo si mohli za službu platiť.

Problémové na OnlyFans sú však aj výrazne explicitné videá, ktoré sa na tomto webe nachádzajú. Vidieť v nich možno napríklad muža, ktorý konzumuje svoje vlastné fekálie, či video s bezdomovcom, ktorému neznámy muž platí za to, že s ním má pohlavný styk. A presne takéto videá by vzhľadom na podmienky používanie nemali na OnlyFans čo robiť, keďže pravidlá porušujú.

Zablokovaný, no neodstránený

OnlyFans funguje na princípe mesačného predplatného. To si používatelia pravidelne platia a ak chcú niektorého z tvorcov podporiť, môžu dať „extra sprepitné“, za čo od neho dostanú ešte exkluzívnejší obsah. Na platforme ale pribúdalo čoraz viac brutálnejších videí a obsahu, a žiadny zo správcov a moderátorov tieto “diela” nijakým spôsobom nezablokoval.

Samozrejme, takýto obsah nie je na OnlyFans ničím výnimočným, väčšinou sa však na platforme dlho neohreje, keďže býva po schválení dodatočne nahlásený a z prístupnosti stiahnutý. Na serveroch sa však aj naďalej nachádza, keďže ho správcovia webu úplne nevymažú, len zakážu. Reportérom BBC sa podarilo zistiť mnohé znepokojivé detaily o tom, ako tento web vlastne schvaľuje zverejnený obsah.

Ak neprístupný obsah nájdu, nemajú ho riešiť

Konkrétne sa rozprávali s jedným z moderátorov, ktorému dali fiktívne meno Christopher. Ten prezradil, že jeho úlohou je denne prejsť a schváliť aj viac ako 2-tisíc videí a fotografií rôzneho charakteru. Pri ich schvaľovaní vychádza z manuálu, ktorý vychádza z platných podmienok používania webu. Všímať si má rôzne kľúčové slová nielen pri popiskoch videí, ale aj v súkromných správach používateľov a aj v popiskoch jednotlivých účtov.

No aj keď sa mu denne podarí natrafiť na obsah, ktorý porušuje pravidlá a mal by byť z platformy odstránený, často sa stretne s reakciou svojho nadriadeného, že to nie je jeho starosť a až „príliš obsah reguluje“. Bežne pritom pri svojej práci vidí obsah, v ktorom sú rôzne spôsoby násilia, zbrane, drogy a podobne. Keď na takýto obsah natrafí, od OnlyFans dostane usmernenie, že sa má venovať len svojej pridelenej práci. Videá, ktoré sa teda na tejto platforme nemajú nachádzať, tam tak zostávajú, aj napriek tomu, že porušujú pravidlá používania.

Raj pre prostitútky a pasákov?

Celá kauza je však pomerne rozsiahlejšia. OnlyFans doposiaľ len veľmi málo zasahoval proti používateľom, ktorí napríklad ponúkali sex za peniaze, čo je taktiež v podmienkach zakázané. BBC sa podarilo aj napriek všetkému nájsť hneď niekoľko desiatok účtov, ktoré ponúkali prostitúciu. Používatelia sa to pritom snažia nejakým spôsobom zamaskovať pri popiskoch na svojich profiloch. Používajú rôzne kľúčové slová a skratky, ktoré systém nedokáže vyhodnotiť. A ak sa aj podarí nejaký takýto účet nájsť, k jeho odstráneniu dochádza po niekoľkých dňoch, ak vôbec.

Sex obsah končí, nahota nie

Vzhľadom na investigatívnu reportáž BBC sa preto portál rozhodol, že prestane pornografický obsah ponúkať a zameriavať sa bude najmä na to, aby sa komunita tvorcov a fanúšikov mohla stretávať na jednom mieste. Nahoty sa úplne nezbaví, pravidlá zdieľania obsahu ale prejdú vývojom.

Ako OnlyFans uviedol vo svojom stanovisku, v aplikácii aj naďalej bude možné vyhľadávať fotografie a videá obsahujúce nahotu, no bez akéhokoľvek sexuálneho kontextu. Nebude tiež možné zverejňovať nahé fotografie z verejných miest, okrem vlastnej domácnosti či miest, kde je nahota povolená, napríklad na nudaplážach.