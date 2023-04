Musk nechtiac vyzradil svoj tajný účet na Twitteri. Vydáva sa v ňom za 3-ročné dieťa túžiace po pozornosti

Miliardár vyvolal po kúpe Twitteru už množstvo kontroverzie a ľudia z toho nie sú nadšení. Najnovšie údajne nechtiac vyzradil, že má tajný účet, na ktorom sa vydáva za 3-ročné dieťa.

Ako informuje web IFL Science, Elon Musk pravdepodobne nechtiac vyzradil svoj tajný účet na Twitteri. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby sa na ňom nevydával za 3-ročné dieťa, ktoré zúfalo túži po pozornosti. Dokonca si z neho odpovedá na tweety uverejnené na svojom riadnom účte.

What nightclub were you at? — Elon Test (@ErmnMusk) November 13, 2022

Jeho účel zatiaľ nie je jasný

K odhaleniu tajného účtu došlo po tom, ako Musk na Twitteri uverejnil pokyny k tomu, ako si môžu tvorcovia aktivovať monetizáciu. Používatelia sociálnej siete si všimli, že v pravom hornom rohu má Musk možnosť prepnúť sa do ďalšieho účtu. Ľudia do niekoľkých minút vypátrali, že ide o konto s menom Elon Test. Založené malo byť približne v čase, keď Musk nad Twitterom prebral kontrolu.

Muskov účet aj Elon Test majú niekoľko spoločných záujmov, vrátane lásky k Tesle. Musk priznal, že je to jeho konto, no nevyzradil jeho účel. Avšak bez ohľadu na to sa na ňom nazbieralo už vyše 42 000 followerov.