Musel som umývať krv z podlahy po mučení väzňov. 16-ročný chlapec popisuje 3 mesiace strávené v ruskom zajatí

Vladislav Buryak má len 16 rokov, no v ruskom zajatí strávil 90 dní. Počul, ako v celách kričia ľudia, musel upratovať krvavé škvrny po vypočúvaní ostatných zajatcov. Vysvetľuje, prečo ho vlastne ruskí vojaci zajali a ako sa dostal domov.

Len 16-ročný Vladislav Buryak bol v ruskom zajatí zdanlivo nekonečných 90 dní. Ako píše portál The Guardian, musel počúvať, ako v susedných celách mučia ďalších zajatcov. Od rodiny ho oddelili 8. apríla počas toho, ako sa snažili ujsť z Melitopoľu. Vladislavov otec Oleg je ukrajinský úradník a ruskí vojaci si mysleli, že jeho výmenou za chlapca získajú späť niektorého z ruských zajatcov.

Vladislav spomína na to, ako sa stal svedkom brutálnych bitiek. Hovorí, že Rusi zaobchádzajú so zajatcami mimoriadne kruto. Zatiaľ sa podarilo zhromaždiť výpovede od približne 500 ľudí, ktorí zajatie zažili na vlastnej koži. Stále je to však len špička ľadovca.

I would like to raise the case of Vladislav Buryak, a 16-year-old 🇺🇦 boy who has reportedly been kidnapped by 🇷🇺’s forces because his father, Oleg, heads the Zaporizhiya military administration. Today marks 41 days that Vladislav has been held by 🇷🇺 https://t.co/NYjMiY0nkW pic.twitter.com/YGYFk2anEu

