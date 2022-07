Môžu byť smrteľné a zatočí sa vám z nich hlava: Najnebezpečnejšie turistické trasy, ktoré preveria aj odvážlivcov

CNN Travel priniesol zoznam najnebezpečnejších turistických trás, aké na svete nájdete. Napriek tomu, že mnohé z nich pripravili ľudí o život, sú stále navštevované. Dôvod je veľmi jednoduchý. Ponúkajú originálny zážitok a nezameniteľné výhľady. Turistu, ktorý sa na ne vyberie, ale dokážu poriadne preveriť. Vybrali sme 8 z nich, ktoré dokazujú, že príroda je mocnejšia ako človek.

Článok pokračuje pod videom ↓

Striding Edge (Anglicko)

Toto miesto upúta nadšencov turistiky a adrenalínu už na prvý pohľad. Striding Edge sa nachádza v Jazernej oblasti v Spojenom kráľovstve. Ide o okruh, ktorý vedie po hrebeni okolo jazera tvorenom skalnými útvarmi.

Ako uvádza The BMC, táto túra nie je vhodná pre ľudí, ktorí mávajú z výšok závraty. Okrem toho sa ale treba pripraviť aj na úseky, na ktorých sa lezie. CNN uvádza, že je možné si zvoliť aj trasu, ktorá vedie pozdĺž hrebeňa, v tomto prípade ale hovoríme o tej, ktorá prechádza priamo ním. V závislosti od počasia tu hrozí zhoršená viditeľnosť a predovšetkým v zime môže byť túra na tomto mieste pre návštevníkov smrteľná.

The Maze (USA)

Toto miesto sa pravidelne objavuje v rebríčkoch najnebezpečnejších turistických trás v Amerike, preto nie je prekvapením, že sa dostalo aj do tohto zoznamu. The Maze, v preklade „Bludisko“, nájdete v Národnom parku Canyonlands na juhovýchode Utahu.

Ako uvádza U.S. National Park Service, ide o najmenej dostupnú časť celého národného parku. Turistika dostala prívlastok náročnej z dôvodu, že sa tu nachádzajú klzké skaly a strmé zrázy, ktoré dokážu byť zradné a potrápiť nejedného turistu. Hrozia dokonca aj pády skál alebo záplavy. Ide teda o mimoriadne nehostinné prostredie, pri ktorom hrozí, že na kilometre sa nebude nachádzať žiaden iný turista. Preto treba mať so sebou dobrú výbavu a myslieť aj na to najhoršie.

Chua-šan (Čína)

Už iba pri pohľade na fotografiu nižšie je zrejmé, v čom tkvie najväčší adrenalín tejto turistickej trasy. Jednoducho povedané – slabé povahy a ľudia so strachom z výšok by sa jej mali okľukou vyhnúť.

Chua-šan je jednou z čínskych Piatich veľkých hôr, na ktorej vrchol vedú rebríky a nerovné schody. Turisti kráčajú po drevených doskách vtesaných do kameňa a od pádu dole ich delí iba niekoľko centimetrov. Samozrejme, sú istení, no asi netreba zdôrazňovať, ako rýchlo sa im v takejto výške, a za takýchto podmienok, môže zakrútiť hlava.

Giro del Sorapiss (Taliansko)

Ak by ste si podobný adrenalín predsa len chceli vyskúšať, nemusíte cestovať až do Číny. Podobný ferratový zážitok si môžete vychutnať aj v talianskych Dolomitoch. Samozrejme, tých trás tu nájdete omnoho viac, no v prípade Giro del Sorapis ide o najväčšiu výzvu, akej sa môžete podrobiť.

Okrem bežného vybavenia, ktoré k ferratám potrebujete (ferratový set + prilba), sa v tomto prípade odporúča so sebou zobrať aj sprievodcu. Počas zdolávania ferraty sa vám naskytne unikátny pohľad zhora na jazero Sorapis, ktoré sa pod ním rozprestiera.

Cascade Saddle (Nový Zéland)

Prejsť tento vysokohorský prechod trvá 4 až 5 dní a odporúčaný je iba pre skúsených turistov, uvádza novozélandské Oddelenie pre ochranu prírody. Rizikami sú zradné počasie, šmykľavý povrch a hroziace lavíny.

Nachádza sa v Národnom parku Mount Aspiring a ako uvádza CNN, sedlo ponúka jedny z najvýnimočnejších výhľadov na hory, aké sa vám na našej planéte môžu naskytnúť. Na druhej strane ale táto trasa pripravila o život už viacero ľudí, takže netreba preceňovať svoje sily.

Kalalau Trail (Havaj)

Kalalau Trail je 17 kilometrov dlhý chodník, ktorý vedie pozdĺž pobrežia havajského ostrova Kauai. Celkovo prechádza až piatimi údoliami a končí na pláži Kalalau. Odvážlivci, ktorí ho pokoria, si teda v závere môžu užiť túto pláž naplno. Ešte predtým na nich ale čaká prudké stúpanie a klesanie po mimoriadne členitom povrchu.

Podľa CNN ide o jednu z najsmrteľnejších turistických trás v celých USA. Okrem romantickej predstavy, ktorú sme načrtli vyššie, tu totiž na turistov čakajú nástrahy napríklad v podobe extrémnych dažďov a počasia.

Huayna Picchu (Peru)

Hora Huayna Picchu láka okrem iného aj unikátnym výhľadom, ktorý turistom ponúka. Nachádza sa totiž priamo za ikonickou Machu Picchu. Ak ste teda niekedy videli fotografiu Machu Picchu, tento vrchol ste na nej s najväčšou pravdepodobnosťou zahliadli tiež.

Kto sa sem rozhodne vydať a horu pokoriť, musí zdolať takzvané „schody smrti“. Neradno túto trasu podceniť, pretože sa vám môže zatočiť hlava. A aj tu platí, že lepšie je byť dobre pripravený, ako si v rizikovej situácii uvedomiť, že ste svoje sily a výbavu podcenili.

Mount Washington (USA)

Vrch Mount Washington je podľa CNN výnimočný počasím, ktoré tu vládne a získalo prívlastok „najhoršieho na svete“. Práve to robí túto turistiku tak náročnou. Teploty v zime klesajú na niekoľko desiatok stupňov pod nulou a k tomu si predstavte 60 rokov neprekonaný rekord pre najrýchlejší zaznamenaný vietor na súši.

To znamená, že aj keď sa na túto turistiku vydáte v teplých mesiacoch, mali by ste myslieť na najrôznejšie situácie a pribaliť si potrebné veci pre prípad, že by došlo k rapídnej zmene počasia.