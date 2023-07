Môžete dostať 270 eur či až 400 eur a ani o tom neviete: Toto sú málo známe príspevky, treba o ne požiadať

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na svojom webe prináša prehľad zaujímavých príspevkov, ktoré sú určené pre občanov v rôznych situáciách. A povedzme si úprimne, môžu ľuďom finančne prilepšiť. Mali by ste vedieť, že ak ich chcete získať, musíte o ne požiadať. Čo znamená, že najprv musíte o ich existencii vedieť. Zhrnuli sme ich pre vás a prinášame prehľad, ktoré to sú, aká je ich výška a predovšetkým — čo musíte spĺňať, aby ste ich získali. Nemá totiž na ne nárok každý.

V článku sa dozviete aj: aké príspevky pre občanov spomína ústredie práce;

aká je ich výška;

kto môže získať až 400 eur;

pre koho sú tieto príspevky určené;

aké sú podmienky ich získania;

aké sú limity na požiadanie o ne.

Náhrada časti cestovných výdavkov — najviac 35 eur

Tento príspevok je určený uchádzačovi o zamestnanie, ktorému má pomôcť s úhradou časti cestovných výdavkov súvisiacich s absolvovaním vstupného pohovoru či výberového konania, alebo s účasťou na skupinovom sprostredkovaní zamestnania.

Platí to v prípade, ak vaše výdavky na cestu prekračujú sumu štyroch eur. Príspevok nahradí 70 % z nich, no najviac 35 eur za daný mesiac. Za spomínané cestovné výdavky sa považujú výdavky na dopravu hromadnými dopravnými prostriedkami. Ak si myslíte, že na náhradu časti cestovných výdavkov máte nárok, myslite na to, že je nutné o ňu zažiadať najneskôr do desiatich pracovných dní po skončení daného mesiaca.

Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe — takmer 270 eur

Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe sa týka konkrétne absolventa školy, ktorý má „menej ako 26 rokov a ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemal pravidelne platené zamestnanie“, definuje ústredie práce.

Po zvýšení sumy životného minima vzrástol na 268,88 eura. Je však krátený za dni voľna, na ktoré má absolvent nárok. Ak chce tento príspevok získať, musí spĺňať niekoľko povinností. Napríklad, vykonávať túto prax u zamestnávateľa dohodnutého úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, či uzatvoriť poistnú zmluvu o úrazovom poistení počas vykonávania absolventskej praxe.