Môže vás zlé manželstvo dostať do hrobu? Vedci zistili, ktorý typ vzťahu je rovnako škodlivý ako fajčenie

Niektoré ťažkosti dokážeme vyriešiť a posunúť vzťah vpred. Inokedy sa však len trápime, no aj tak sa vzťahu nedokážeme vzdať. Podľa odborníkov nám však vzťah, v ktorom sme nespokojní, škodí rovnako, ako fajčenie. Mužom dokonca hrozí vyššie riziko predčasného úmrtia.

Ste vo svojom manželstve spokojní?

Žijete v manželstve, v ktorom nie ste spokojní? Ak áno, podľa odborníkov by ste mali čím skôr nájsť párového terapeuta alebo vzťah ukončiť, inak vás to môže predčasne dostať do hrobu, píše Daily Mail.

Vedci z Tel Avivu sa pozreli na dáta, ktoré sa podarilo zhromaždiť za posledných 30 rokov, pričom súčasťou štúdií bolo 10 000 izraelských mužov, informuje Journal of Clinical Medicine.

Ak muži svoje manželstvo vnímajú ako zlé a sú v ňom nespokojní, hrozí im vysoké riziko predčasného úmrtia spájajúceho sa s cerebrovaskulárnymi ochoreniami, ako napríklad mŕtvicou, aneuryzmou či zablokovanými artériami. Odborníci dokonca prirovnávajú škodlivé účinky zlého manželstva ku škodlivým účinkom fajčenia či nedostatku fyzickej aktivity. Ak mali muži pocit, že sú v manželstve nešťastní, hrozilo im až o 69,2 % vyššie riziko toho, že zomrú na následky mŕtvice ako mužom, ktorí boli v manželstve spokojní.

Ak vedci vzali do úvahy všetky faktory, ktoré zapríčinili predčasné úmrtie mužov vo výskume, častejšie zomierali muži, ktorí udávali, že v manželstve sú nešťastní. Podľa odborníkov by preto ľudia nemali váhať a ak majú v manželstve problémy, s ktorými sa nedokážu popasovať sami, mali by vyhľadať pomoc odborníka.

Manželské problémy by sme jednoznačne nemali zanedbávať

Jednoducho povedané, znamená to, že šťastné manželstvo a spokojný rodinný život vám zabezpečia, že sa dožijete vyššieho veku. V rámci jedného z výskumov vedci vykonali štatistickú analýzu dát, ktoré sa prvýkrát začali zhromažďovať ešte okolo roku 1960. Počas 32 rokov výskumníci zhromažďovali informácie týkajúce sa zdravotného stavu a správania sa viac ako 10 000 mužov, pričom sa zameriavali najmä na vyššie spomínané ochorenia.

V čase, keď štúdia začínala, mala väčšina z účastníkov okolo 40 rokov. 64 % z nich zomrelo v priebehu trvania výskumu na následky rôznych ochorení. Z toho 595 mužov zomrelo kvôli mŕtvici.

V rámci štatistickej analýzy sledovali aj socioekonomický status či výskyt iných ochorení, napríklad cukrovky či obezity. Ukázalo sa však, že dôležité je nielen to, aby sme mali zdravé srdce, aby sme neboli obézni a nefajčili. Dôležité je aj to, aby sme sa starali o svoj partnerský vzťah a o dobré vzťahy v rodine.