Môže vám pohár teplého mlieka večer pomôcť zaspať? Vedci vysvetľujú, či je to pravda alebo mýtus

Možno ste si to všimli aj v nejednom filme. Človek, ktorý nevie zaspať, sa vyberie do kuchyne, aby si tam posedel pri hrnčeku teplého mlieka. Môže nám naozaj mlieko pomôcť rýchlejšie zaspať, alebo je to mýtus? Vedci vysvetľujú, ako je to v skutočnosti.

Pomôže vám teplé mlieko zaspať?

Väčšina ľudí má rituál, ktorého sa drží každý večer pred spaním. Niekto si zacvičí jógu, iní si zas doprajú horúcu sprchu alebo kúpeľ. Niektorí si večer nedokážu predstaviť bez šálky teplého mlieka. Naozaj sa nám však po mlieku bude spať lepšie? Ako píše portál Live Science, odpoveď nie je taká jednoznačná, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať.

Mlieko obsahuje množstvo aminokyselín, ktoré sú stavebnými kameňmi proteínov. Tie môžu podporiť kvalitný spánok. Navyše, ak je teplé mlieko súčasťou rituálu, ktorý vás upokojuje, niet dôvodu, prečo si ho pred spaním nedopriať. Teplé mlieko nám zvyčajne pripomína detstvo a osobu, ktorá nám teplé mlieko dávala, keď sme boli malí. Vďaka tomu sme pokojnejší a zmierňuje sa úzkosť, myslí si psychológ Michael Breus.

Mlieko však obsahuje tryptofán, ktorý kvalitný spánok podporuje. Je to esenciálna aminokyselina, ktorú si telo nedokáže produkovať samo, získavame ju len zo stravy. Bohaté na tryptofán je nielen mlieko, ale aj arašidy, vajcia, ryby či sója. Telo využíva tryptofán okrem iného na tvorbu serotonínu, ktorý je známy ako hormón šťastia. Ten sa zas mení na melatonín, teda hormón podporujúci spánok.

Museli by ste vypiť viac ako 7 litrov

Melatonín ovplyvňuje cyrkadiánny rytmus človeka, informuje časopis Current Neuropharmacology. Teoreticky teda skutočne platí, že ak konzumujeme potraviny bohaté na tryptofán, budeme po nich ospalejší. Museli by ste však zjesť naozaj obrovské množstvo tryptofánu, aby ste pocítili výraznejší účinok. Ak je reč o mlieku, museli by ste vypiť najmenej 7,6 litra. Z takého množstva by vám však bolo poriadne zle, na spánok by ste tak mohli zabudnúť.

Zle by vám bolo nielen z množstva tekutiny, ktorú by ste vypili, ale aj z toho, že po konzumácii takého množstva plnotučného mlieka, by ste viac ako dvojnásobne prekročili odporúčané množstvo kalórií, ktoré by mal dospelý človek denne prijať. Okrem toho, mlieko obsahuje nielen tryptofán, ale aj ďalšie látky, ktoré musí naše telo spracovať, vrátane tyrozínu, izoleucínu, fenylalaínu či valínu.

Pomôže vám ľahká aktivita

Nedávno však bola v časopise Journal of Agricultural and Food Chemistry publikovaná štúdia, v rámci ktorej sa vedci zaoberali práve otázkou, ktorá zložka mlieka skutočne zapríčiňuje, že sme po ňom ospalí. Najviac ich zaujal hydrolyzát kazeínu a trypsínu (CTH). Niektoré experimenty preukázali, že naozaj pomáha zaspať rýchlejšie a zvyšuje kvalitu spánku.

Čo sa týka teploty mlieka, neexistuje žiaden vedecký dôkaz, že by bolo teplé mlieko lepšie ako studené. Pitie teplého mlieka však môže zvýšiť našu telesnú teplotu, čo podporuje cirkuláciu krvi. To nám pomáha upokojiť sa. Nie je teda isté, či vám hrnček teplého mlieka pomôže zaspať alebo nie. Nezaškodí však, ak si pred spaním doprajete ľahké cvičenie. A ak máte naozaj ťažkosti so spánkom, nie je na škodu vyhľadať odborníka. Kvalitný spánok je dôležitejší, ako by ste si možno mysleli.