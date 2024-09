„Môže to byť poriadny prúser“: Slovenský meteorológ varuje pred extrémnym počasím, tu to už začalo byť značne zlé

Uplynulé hodiny sa na nás z každej strany valia katastrofické scenáre spojené s počasím, ktoré majú v tieto dni postihnúť našich susedov, ale aj Slovensko. O najaktuálnejších informáciách sa delí na facebooku aj známy slovenský klimatológ a meteorológ Jozef Pecho. V súvislosti s aktuálnym počasím použil dokonca pojmy ako „bude to mazec“ alebo „prúser“.

Jozef Pecho už pred niekoľkými hodinami avizoval, že to s počasím nemusí skončiť dobre. „Asi prvýkrát v živote si prajem, aby predpovede zrážok pre strednú Európu nevyšli podľa toho, ako ich vidia posledné behy prognostických modelov. Pretože, ak sa to vyplní, môže to byť aj poriadny „prúser“,“ napísal Pecho na svojej sociálnej sieti.

Na týchto miestach bude pršať takmer nepretržite

Odvtedy priniesol niekoľko aktualizácií o zrážkach, ktoré už udreli aj na Slovensku. Spomenul aj to, že u našich českých susedov to vôbec nevyzerá ružovo. „Českí vodohospodári už predbežne vypúšťajú niektoré veľké priehrady, aby zväčšili retenčný objem nádrží,“ objasnil situáciu.

S odvolaním sa na SHMÚ zdieľal aj údaje pochádzajúce z modelu ALADIN, ktoré ukazujú predpoveď úhrnov zrážok. Podľa nich bude od štvrtka do nedele hlavne na západnom a severozápadnom Slovensku vládnuť mimoriadne nepriaznivé počasie.

„Na Morave, vo východnej polovici Rakúska, na krajnom juhozápade Poľska a na západnom Slovensku sa budú vyskytovať takmer nepretržité zrážky až do pondelka 16. 9. 2024 len s krátkymi prerušeniami,“ spomína SHMÚ.

Pecho celkovo túto mimoriadnu zrážkovú situáciu zhodnotil slovami „bude to mazec“.

V Česku sa pripravujú na najhoršie

Potvrdzujú to aj informácie prichádzajúce z Česka, podľa ktorých sa tam už situácia vyostrila a nevyzerá vôbec dobre. Ako uvádza portál TN, aktivujú tu protipovodňové opatrenia, už dnes ráno 17 riek hlásilo povodňové stupne. A to sme v podstate len na začiatku, keďže do nedele či pondelka, kedy sa má situácia zlepšiť, je ešte ďaleko.

Český premiér Petr Fiala uviedol, že musia dúfať v čo najlepší priebeh, no zároveň byť pripravení na tie najhoršie scenáre. „Dávajte sa seba pozor. Spolu to zvládneme,“ odkázal ľuďom.

Vážení přátelé, určitě víte o tom, že nás během následujících několika dnů čeká intenzivní déšť. Musíme věřit v co nejlepší průběh, ale musíme být připraveni i na nejhorší scénáře. Proto na zítra na 10:00 preventivně svoláváme Ústřední krizový štáb. Dávejte na sebe pozor. Spolu… pic.twitter.com/DVhAcgRDHT — Petr Fiala (@P_Fiala) September 12, 2024

Slovensko sa zobudilo do extrémneho počasia

Ako sme vás už informovali, na väčšine územia Slovenska treba v piatok počítať s dažďom. Naďalej majú platiť výstrahy tretieho stupňa v okresoch Malacky, Senica, Skalica a Myjava.

V Bratislavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji budú v niektorých okresoch platiť výstrahy druhého stupňa pred dažďom a v niektorých výstrahy prvého stupňa. V celom Banskobystrickom kraji platia v piatok výstrahy prvého stupňa, taktiež aj v okresoch Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča, Poprad a Stará Ľubovňa.