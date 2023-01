Moderné alternatívy vám môžu pomôcť uspieť pri plnení novoročných predsavzatí

Ako sa vám po prvých týždňoch darí pri ich plnení?

Odborníci radia, ako uspieť

Skoncovať s kilami navyše, naučiť sa cudzí jazyk, zlepšiť sa pri cvičení jogy, povedať nie horiacej cigarete – každé z týchto novoročných predsavzatí je beh na dlhú trať, žiadny super rýchly šprint. Viete, ako dokráčať do cieľa bez skĺznutia k starým zlozvykom? Odborníci sa zhodnú na tom, že by ste si mali stanoviť reálne dosiahnuteľný cieľ, pri jeho plnení postupovať vpred malými krokmi, postupne, nemať veľké oči. Nenechajte sa odradiť prvým neúspechom, chváľte sa za každý úspešne absolvovaný deň a odmeňte sa pri každom úspechu tým, čo vás teší. Spojte svoje sily s niekým, kto má podobný cieľ ako vy. Navzájom si môžete byť oporou a potiahnete sa, keď prvotná motivácia opadne a začnú vám dochádzať sily. Značte si svoje úspechy – do denníka alebo mobilnej aplikácie, buďte na seba hrdí a verte si.

Vítaný pomocník

