Mnoho ľudí o tom nevie: Kvôli tomuto by ste nemali vajíčka variť hneď po vybratí z chladničky

Aj keď ich nie každý musí mať nutne rád, vajíčka sú pravdepodobne jednou z najčastejšie konzumovanou potravinou. Môže za to aj fakt, že existuje nespočet jedál, bez ktorých by sa nezaobišli. Viete však, kde by ste vajíčka mali skladovať, a prečo by ste ich pred prípravou mali nechať chvíľu zohriať pri izbovej teplote?

To je otázka, na ktorú odpoveď nedávno poskytol pre denník The Mirror odborník. Názory na to, kde by sa vajcia mali skladovať, sa odlišujú od domácnosti k domácnosti. Samozrejme, najlepšie im bude v chlade. Veľký pozor si ale treba dať pri ich príprave na konzumáciu.

Prečo treba vyberať vajcia 30 minút pred prípravou?

Ako totiž odborník objasnil, aby ste vajíčko dokázali pripraviť naozaj dokonale, bolo by vhodné ho pred uvarením (na akýkoľvek spôsob) vybrať z chladničky a nechať zohriať na izbovú teplotu aspoň 30 minút dopredu. Ak ste práve začudovane pokývali hlavou, vybrať vajíčka pred ich pridaním do jedla má svoje opodstatnenie.

Ak sa totiž vajíčko aspoň polhodinu mimo chladničku neohreje, hrozí, že pri jeho varení praskne škrupina. Pekári zas veľmi dobre vedia, že studené vajíčko v ceste môže zhoršiť jeho „spájacie“ schopnosti.

Skladujete ich správne?

A ako zabezpečíte, aby vajíčka vo vašej domácnosti vydržali čerstvé čo najdlhšie? V tomto prípade treba brať ohľad na to, kde ich v chladničke skladujete.

Zrejme je každému jasné, že v každej časti chladničky môže byť iná teplota a dokonca je dôležité, aj na ktorej poličke v nej potraviny máte uložené. Pokiaľ ide o vajíčka, skladovať ich mimo škatuľu, v ktorej ste ich zakúpili, nie je práve najlepšie. Z tohto dôvodu odborníci neodporúčajú vajcia ukladať do dverí chladničky. Je to preto, že práve toto miesto má najväčšie výkyvy teploty a môže sa stať, že vajcia sa pokazia o čosi rýchlejšie.

Najlepším miestom podľa odborníkov je stredná polička v chladničke a najvhodnejšie bude, keď ich uložíte smerom k zadnej časti.