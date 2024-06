Mnohí seniori si môžu už čoskoro prilepšiť. Sociálna poisťovňa prepočítava penzie, táto skupina dostane viac peňazí

Sociálna poisťovňa robí viacerým seniorom prepočet predčasného dôchodku. Ide o tú skupinu, ktorým vznikol nárok na predčasný dôchodok ešte pred začiatkom minulého roka. Každý, kto odpracoval aspoň 40 rokov, tak dostane doplatok.

Informoval o tom portál Finsider s tým, že pre poberateľov predčasných dôchodkov to zároveň znamená, že sa ich dôchodok zvýši alebo zostane na rovnakej úrovni. Tieto prepočty sa pritom realizujú pre zmenu zákona, kedy sa upravilo krátenie dôchodkovej dávky pri predčasnom odchode do dôchodku.

Kto si prilepší?

„V predčasných penziách sa od polovice mája tohto roka zmenou legislatívy upravili dve veci. Po novom sa počet odpracovaných rokov pri odchode do penzie po 40 rokoch zvyšuje podľa strednej dĺžky života. Výraznejšie sa tiež kráti aj samotná dôchodková dávka. Pred zmenou platilo, že keď sa niekto rozhodol odísť do dôchodku po 40 rokoch práce, mal penziu krátenú o 0,3 percenta za každý mesiac, o ktorý odišiel do penzie skôr. Po novom sa kráti o 0,5 percenta. Rovnakým percentom sa tak už kráti aj dávka pri klasickom predčasnom dôchodku, do ktorého sa odchádza dva roky pred dôchodkovým vekom, aj pri odchode po 40 rokoch,“ informuje portál.

Ako ich Sociálna poisťovňa vyplatí?

Každému, kto odišiel do predčasného dôchodku pred zmenou, sa jeho dôchodok krátil o 0,5 percenta za každý chýbajúci mesiac. Veľa ľudí spĺňalo podmienky na odchod do dôchodku po 40 rokoch, pričom by sa im suma krátila len o 0,3 percenta. Práve toto chce štát napraviť a každému, kto odpracoval aspoň 40 rokov a do predčasného dôchodku odišiel do konca roka 2022, ich penziu prepočíta.

Ako uvádza Sociálna poisťovňa, týmto prepočítaním sa zabezpečí, že všetci poistenci, ktorí získali 40 odpracovaných rokov, budú mať dôchodok znížený iba o 0,3 percenta a nebudú tak znevýhodnení oproti poistencom, ktorí do predčasného starobného dôchodku odišli od 1. januára 2023. Preto by sa mala týmto ľuďom ich penzia zvýšiť a zároveň dostanú od štátu aj doplatok za obdobie od januára 2023 do mája 2024. O prepočet nemusíte žiadať, Sociálna poisťovňa ho vyplatí automaticky a zašle taktiež písomné rozhodnutie. Zo zákona má na to čas do konca roka 2026. Novú sumu predčasného dôchodku musia určiť viac ako 125-tisíc dôchodcom.