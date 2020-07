Mladí Slováci prešli na mestských retrobicykloch k Jadranskému aj Čiernemu moru. Teraz obídu celé Slovensko

Staručké Liberty sa v posledných rokoch opäť vrátili do ulíc. Bicykle s jediným prevodom a takzvanou „kontra“ brzdou mnohí využívajú na rýchlu a jednoduchú mestskú dopravu. Trojica mladých Slovákov ale hranice tohto retro bicykla posúva na celkom inú úroveň. V minulosti na nich prešli k Jadranskému moru, potom cez Ukrajinu až k tomu Čiernemu. Teraz sa chcú aj s vašou pomocou môžu dostať na okružnú jazdu okolo celého Slovenska.

Všetko to začalo ešte v roku 2014, keď sa Boris rozhodol na starom mestskom bicykli prejsť do Liberca, kde Liberty kedysi vyrábali. Neuspel. O rok na to však do partie pribral aj Mateja a Adama. Trojica mladých Slovákov sa tak v roku 2015, poučení chybami aj v doprovode sprievodného vozidla, vybrali do Chorvátska. Za 7 dní prešli 860 km, okrem množstva zážitkov z toho vznikol aj 36-minútový dobrodružný cestopis.

„Bolí to – ale dá sa to. Boris po dvoch dňoch povedal, že ho nebolí ani tak to, čo má medzi nohami, ale najviac trpia „ritné sceny“. Do väčších kopcov to chalani museli potlačiť a kto si myslí, že z kopca to bolo jednoduché, je na omyle. Nohy dostávali aj pri týchto situáciách poriadne zabrať, občas sa zo zadných nábojov aj dymilo – doslova,“ spomínal na cestu do Chorvátska kameraman Martin v rozhovore, ktorý pre Interez.sk poskytol v roku 2016.

Takmer 1500 km k Čiernemu moru

O rok neskôr s bicyklami s jediným prevodom, na ktorých sa brzdí tak, že pedále zatlačíte dozadu, prešli takmer dvojnásobok. Cez Maďarsko, Rumunsko, Moldavsko, Podnestersko a Ukrajinu za 15 dní prekonali takmer 1500 km až k pobrežiu Čierneho mora. Z dobrodružnej cesty si opäť priniesli dokumentárny film, ktorý bol premietaný vo viacerých mestách po celom Slovensku.

„V Moldavsku, Maďarsku a Ukrajine sa sociálny status určuje skôr autami nemeckých výrobcov a asi ani domáci nechápali, o čo nám ide. Bol to pre nich ale veľký zážitok, keď do dediny prišli historicky prví turisti,“ spomína dnes na cestu k Čiernemu moru Martin.

Solún prekazil koronavírus

Prešli viac ako tri roky a Boris, Matej a Adam si v sprievode vodiča Lukáša a fotografa Martina naplánovali novú výzvu. Opäť cez Maďarsko chceli tentokrát zamieriť na Balkán. Naprieč Srbskom, Bosnou a Hercegovinou, Čiernou horou, Albánskom a Macedónskom plánovali na Libertách prejsť až do Solúnu na breh Egejského mora. Ako mnohýb iným cestovateľom však aj im plány prekazila globálna pandémia nového koronavírusu.

Situácia okolo koronavírusu sa v mnohých európskych krajinách, a Balkánsky polostrov nevynímajú,c v posledných týždňoch zhoršuje. „Momentálne sa do Srbska a Čiernej hory nedostaneme vôbec a z Albánska sa nevieme v tejto kovidovej situácii dostať cez žiadny hraničný priechod do Grécka,“ komentuje Martin sklamanie z prekazených plánov. V zálohe však stále majú plán B, o jeho realizácii sa rozhodnú v najbližších dňoch.

Okolo Slovenska

Namiesto gréckeho Solúnu na staručkých Libertách prejdú okolo celého Slovenska. Keď situácia nepraje cestovaniu do zahraničia, spoznávať budú rodnú krajinu. „Ako chlapci zo západu sa ale veľmi tešíme na východ republiky. Trasu vymýšľame cez tie menej známe oblasti. Ak sa nám plán B v najbližších dňoch naplní na 100 %, tak čoskoro zverejníme približnú plánovanú trasu po Slovensku,“ približuje Martin.

Svoje ďalšie dobrodružstvo chcú po predchádzajúcich pozitívnych reakciách mladí Slováci opäť priniesť aj vo filmovom spracovaní. Do projektu už z vlastných zdrojov vložili nemalé finančné prostriedky, vyzbierať sumu potrebnú na kvalitné spracovanie filmu by však chceli s pomocou verejnej zbierky na portáli Startlab. Získané finančné prostriedky chcú využiť aj na uskutočnenie premiéry v rôznych slovenských mestách.