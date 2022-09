SaS odchádza z vládnej koalície, jej ministri dnes podali demisiu. S Matovičom sa vraj nedá vládnuť

Zvyšní traja ministri zo strany SaS podali v pondelok demisiu. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, minister školstva Branislav Gröhling a minister zahraničných vecí Ivan Korčok tak nasledovali lídra strany a ministra hospodárstva Richarda Sulíka.

Informovali o tom na pondelkovej tlačovej konferencii. Sulík podotkol, že od pondelka sú tak všetci ministri SaS v demisii. Hovorí o odchode SaS do opozície. Igor Matovič podľa Sulíka nie je schopný si utriediť ani vlastné myšlienky a nie to ste riadiť ministerstvo. Za svojho koaličného partnera sa vraj hanbia a už sa to vraj ďalej nedalo vydržať. Sulík vraj rátal s tým, že Matovič je konfliktný človek, no až takéto správanie nečakali.

Heger sa necháva šikanovať

„To, čo zažíva Slovensko pod vedením Igora Matoviča, sa nedá nazývať inak ako rozvrat,“ podotkol Sulík a pripomenul dôvody SaS na odchod z vlády. Partneri mali podľa slov Sulíka dva mesiace na to, aby sa zariadili a ukázali, že im na krajine záleží. Sulík opakovane kritizoval ministra financií Matoviča.

Hovoril o jeho konfliktoch či neschopnosti, spolupráci s fašistami, znásilňovaní legislatívneho procesu a rozvrate verejných financií. Nádejou na zmenu bol podľa Sulíka premiér Eduard Heger (OĽANO), no nechal sa Matovičom šikanovať. Dodal, že po dvoch rokoch tak končia vo vláde, v ktorej robili kvalitnú robotu. „Ostáva po nás kus dobrej práce a sme na ňu hrdí,“ doplnil s tým, že odchádzajú do opozície. „Budeme konštruktívnou, odbornou, ale aj tvrdou opozíciou,“ poznamenal.

Premiér Eduard Heger po pondelkovom rokovaní svojho kabinetu oznámil vstup do menšinovej vlády. S menami nástupcov odchádzajúcich ministrov plánuje najprv oboznámiť prezidentku Zuzanu Čaputovú. Budúci týždeň by ich mohla spoznať aj verejnosť.

Prezidentka deklarovala, že vždy bude zvažovať ponúknutých kandidátov, no nevidí dôvod predlžovať aktuálnu agóniu v súvislosti s vládnou krízou. Od premiéra očakáva mená kandidátov na uvoľnené miesta. Apelovala na ukončenie konfliktov a na stabilnú vládu, pričom upozornila na aktuálnu energetickú krízu.

Spor v koalícii trvá už niekoľko týždňov. SaS oznámila odchod z koalície, žiadala odstúpenie Matoviča z vlády, čo OĽANO odmietlo. V deň, keď ministri SaS mali podať demisiu, prišlo OĽANO na rokovanie vlády s opatreniami, ktoré ak SaS podporí, Matovič z vlády odíde. SaS povedala, že je ochotná o návrhoch rokovať, ale až keď odstúpi Matovič.