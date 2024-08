Ministerstvo cestovného ruchu a športu predstavilo zmenu, ktorá ovplyvní 120-tisíc Slovákov. Chcú zrušiť túto vec

Nekvalifikovaní pracovníci, ktorí by chceli pracovať v gastre či hotelierstve, by v budúcnosti nemuseli mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR totiž plánuje zrušiť plošnú povinnosť získať toto osvedčenie, píše TASR.

Šéf rezortu Dušan Keketi na tlačovej konferencii tieto kroky vysvetlil snahou o odstránenie administratívnej prekážky. Cieľom je aj uľahčiť podnikateľom prijímanie nových zamestnancov, ktoré je aktuálne zdĺhavé.

Chcú efektívnejšie prijímanie zamestnancov

Povinnosť disponovať osvedčením majú všetci zamestnanci, ktorí nemajú príslušné vzdelanie v gastronómii. Zodpovednosť zaškolenia personálu o hygienickom minime chce rezort preniesť na prevádzkovateľov. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informoval štátny tajomník MCRŠ Marek Harbuľák.

„Týmto návrhom chceme zrušiť plošnú povinnosť získať osvedčenie na odbornú spôsobilosť a preniesť túto povinnosť na prevádzkovateľa, či už reštaurácie alebo iné zariadenia. Ak je to fyzická osoba – podnikateľ, ktorý pracuje samostatne, bude musieť mať aj naďalej toto osvedčenie. V prípade zamestnávateľa, ktorý má zamestnancov, tak aspoň jeden vedúci zamestnanec musí mať takéto osvedčenie,“ priblížil Harbuľák.

Aktuálne platné pravidlá hovoria, že tí zamestnanci, ktorí chcú pracovať v kuchyni či obsluhe a nemajú príslušné vzdelanie, musia absolvovať povinný kurz a získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Tento proces je podľa Harbuľáka časovo aj vedomostne náročný a nezohľadňuje pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem.

Rezort cestovného ruchu návrhom reaguje na nedostatok pracovnej sily v gastrosektore. Aktuálne v gastre a hotelierstve chýba približne 10-tisíc pracovníkov. Cieľom navrhovanej legislatívnej zmeny je zjednodušenie a zvýšenie atraktivity prijímania zamestnancov v gastroslužbách.

Súčasná povinnosť získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na pozíciu podľa ministerstva zaťažuje nielen samotných pracovníkov, ale aj zamestnávateľov. Na osvedčenie sa podľa ministerstva totiž neraz čaká aj štvrťroka.

„Vypočuli sme problémy, ktoré má gastrosektor a prišli sme s rýchlym a efektívnym riešením. Naším cieľom je odstrániť administratívne prekážky a uľahčiť podnikateľom prijímanie nových zamestnancov. Vďaka tejto zmene si ľudia ľahšie nájdu prácu, podnikatelia zasa zamestnancov,“ doplnil minister.

Ako pre Hospodárske noviny uviedla hlavná hygienička Úradu verejného zdravotníctva Tatiana Červeňová, ak by došlo k takémuto uvoľneniu podmienok, ktoré platia v súčasnosti, „nemôžeme vylúčiť nárast alimentárnych nákaz“.

Systém prepitného sa má zmeniť

Okrem zmien v osvedčení plánujú národniari predloženie nového návrhu zákona o dani z príjmu, ktorý má oslobodiť obslužné. Ako uviedol Andrej Danko na sociálnej sieti, bolo by to až do výšky 10 percent.

„SNS má na zreteli podporu cestovného ruchu. Bez kvalitnej obsluhy kuchárov a čašníkov však nie je možné rozvíjať kvalitu služieb v oblasti gastronómie i ubytovania. SNS preto navrhne, aby platby, ktoré sa uskutočnia v hotovosti alebo cez platobný terminál, mohol podnikateľ v najbližšom výplatnom termíne, oslobodené od daní, vyplatiť zamestnancovi,“ predstavil nápad.

Prepitné do výšky 10 percent by pri jednotlivej platbe nebolo zahrnuté do príjmov podnikateľa, čo by znamenalo, že by bolo oslobodené od odvodov a daní. “ Sme presvedčení, že v prípade, ak tringelt nebude podliehať dani z príjmu, čašníci, kuchári i zamestnanci ubytovacích služieb budú motivovaní poskytovať lepšiu službu s cieľom, že si môžu privyrobiť nad rámec svojej mzdy.“