Millie Bobby Brown si znova plánuje oholiť hlavu. Nie však pre kritiku jej vzhľadu, dôvod vás prekvapí

Herečka Millie Bobby Brown sa nedávno priznala, že si plánuje znova oholiť hlavu. Tentokrát však nejde o žiadnu filmovú úlohu, ale o jedinečný životný moment, ktorý si chce naplno vychutnať.

Ako sa zmienila v relácii Call Her Daddy, britská hviezda sa otvorene vyjadrila o svojom vzťahu k holeniu hlavy. Keď sa jej moderátorka Alex Cooper spýtala na skúsenosť s oholením hlavy pre úlohu Eleven v seriáli Stranger Things, Brownová priznala, že ju táto skúsenosť bavila a chcela by ju zopakovať. Tentoraz sa na to chystá v súvislosti so založením rodiny.

Je to pre ňu oslobodzujúce

Millie Bobby Brown sa rozhodla, že si pre svoje prvé dieťa znovu oholí hlavu. Tento zámer pravidelne spomína svojmu manželovi, ktorým je Jake Bongiovi. „Vždy mu hovorím, že si pre svoje prvé dieťa chcem oholiť hlavu. Neviem prečo, ale mám pocit, že to bolo naozaj oslobodzujúce. Odporučila by som to každému dievčaťu,“ uviedla herečka.

Prečo práve pred pôrodom?