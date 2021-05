Znásilnili ju, rozpárali jej brucho a takmer odrezali hlavu. Polícia nechápala, ako mohla Alison prežiť

Patrí medzi nich aj Alison Botha. V 27 rokoch zažila hrôzy, aké by ste nepriali ani najhoršiemu nepriateľovi a ťažko by sa na ne pozeralo aj v hororovom filme. Napriek tomu však prežila, pozbierala všetky sily a o svojich skúsenostiach dnes prednáša iným.

Tvrdili, že chcú len sex, neskôr sa ju pokúsili zabiť

Alison Botha sa narodila 22. septembra v roku 1967. Jej rodičia sa síce rozviedli, no inak bol jej život celkom normálny a nič nenaznačovalo, že by sa to malo zmeniť. Cestovala, neskôr sa zamestnala ako poisťovacia maklérka a bola spokojná. Večery často trávila so svojimi priateľmi. Aj osudný večer bol spočiatku ako každý iný, vtedy 27-ročná Alison sa práve poberala domov po príjemnom dni. Večer trávila s priateľmi na pláži, neskôr ich k sebe pozvala na pizzu. Posledného z oneskorencov sa Alison rozhodla odviezť domov autom.

Avšak to, čo sa stalo cestou domov, by sa jej nesnívalo ani v tej najhoršej nočnej more. Alison bývala v byte v meste Port Elizabeth v Južnej Afrike. Už bola takmer doma, stačilo len vystúpiť z auta, prejsť niekoľko metrov a zavrieť za sebou vchodové dvere. Akonáhle však zaparkovala svoje auto, vtrhol doň muž ozbrojený nožom, píše portál All That Is Interesting. Udalosť ako vystrihnutá z hororu sa udiala ešte 18. decembra v roku 1994, poznačila ju však na celý život.

Ozbrojený muž vyhrážkami prinútil Alison, aby si presadla na iné sedadlo, uväznil ju tak v jej vlastnom aute, aby nemohla vystúpiť. Následne si útočník sadol na miesto šoféra a šiel vyzdvihnúť svojho komplica. Tvrdil, že jej nechce ublížiť, chce si len na chvíľu požičať jej auto. Bola to však lož, bolo jasné, že dvaja muži mali celý útok vopred starostlivo naplánovaný, nič nenechali na náhodu. Mužov sa neskôr podarilo identifikovať ako Fransa du Toit a Theunsa Krugera. Muži Alison odviezli kúsok za mesto na miesto, kde bolo isté, že ich nikto nebude rušiť. Priznali, že im nejde o auto a s Alison chcú mať sex.

Znásilnili ju, rozpárali jej brucho a takmer jej oddelili hlavu od tela

Dvaja muži boli ako zmyslov zbavení, ich vyčíňanie bolo brutálne. Alison sa najskôr pokúšali zaškrtiť. Žena omdlela, no stále žila. Začali je preto bodať do rôznych častí tela, najmä však do brucha. Nožom ju bodli viac ako 30-krát, brucho jej rozpárali, znásilnili ju a podrezali jej krk, dokonca jej takmer celkom oddelili hlavu od tela (do krku jej zarezali až 16-krát). Alison si neskôr spomenula, že du Toit bol obzvlášť brutálny, okrem zranení, ktoré jej spôsobil, jej nožom chcel zohaviť aj pohlavné orgány. To sa však napokon nestalo.

Keď už mali Frans a Theuns napokon dosť, nechali ju na mieste, nasadli do auta a odišli. Boli si totiž celkom istí, že takéto poranenia predsa nemôže prežiť žiaden človek. Alison však prežila. Frans a Theuns boli v Južnej Afrike známi ako „Ripper Rapists“ a už za sebou mali niekoľko znásilnení.

Ako píše portál Times Live, vedela, že musí okamžite vyhľadať pomoc, inak zomrie. Keby sa to však nepodarilo, na zem naškriabala mená útočníkov, aby polícia vedela, kto jej to urobil. Potom pozbierala všetky svoje sily a snažila sa dostať preč z miesta činu smerom k najbližšej ceste. Rezná rana na krku bola taká hlboká, že si musela pridržiavať hlavu na mieste. Druhou rukou si zas držala brucho a pritláčala si naň košeľu, bála sa totiž, že jej cez ranu vypadnú von črevá. Každý, kto si Alisonin príbeh vypočul, považuje za zázrak, že útočníci nezasiahli žiadnu tepnu. Vďaka tomu Alison na mieste nevykrvácala. Cez narušenú tracheu dokonca dokázala aj dýchať, aj keď s ťažkosťami.

Alison je chodiaci zázrak, lekári nechápu, ako to mohla prežiť

Pre portál IOL sa Alison neskôr vyjadrila, že vedela, že život je jednoducho príliš vzácny na to, aby dvoch vrahov len tak nechala, aby ju oň pripravili. Počas toho, ako sa snažila dostať sa k ceste, niekoľkokrát spadla, no zakaždým opäť vstala a pomaly sa hýbala vpred. Napokon sa predsa len na kraj cesty dostala, kde ju po chvíli zničenú našiel ležať študent veteríny Tiaan Eilerd. Najprv jej poskytol prvú pomoc, potom okamžite zavolal záchrannú službu a ostal s ňou na mieste, až kým neprišli.

Keď sa Alison dostala do nemocnice, lekári boli v absolútnom šoku, nechápali, ako je možné, že je ešte nažive. Alison však prežila aj náročné operácie, ktoré musela podstúpiť a napriek tomu, akú prežila traumu, si zapamätala každý detail z útoku. Vďaka tomu mohla polícia konať expresne rýchlo a dvojica násilníkov sa čoskoro ocitla v putách. Súdny proces sledovala celá krajiny, páchatelia boli napokon obvinení z únosu, znásilnenia a z pokusu o vraždu. Ako informuje portál Herald Live, du Toit bol odsúdený na trojnásobný doživotný trest. Kruger si vyslúžil „len“ doživotný trest a k nemu ešte 25 rokov za mrežami.

Jej príbeh sa dočkal aj filmového spracovania

Alisonin príbeh plný monštier, zázrakov a nádeje sa dočkal aj sfilmovania. Takmer hodinu a pol trvajúci film s názvom Alison vyšiel v roku 2016. Nebola to však ľahká cesta, Alison totiž utrpela nielen fyzické poranenia, ale aj psychickú traumu. Rozhodla sa preto, že bude cestovať a o svojej ceste k zotaveniu sa bude rozprávať s ľuďmi, ktorí to budú najviac potrebovať.

Precestovala už desiatky krajín a pomohla stovkám obetí, ktoré prežili podobné hrôzy ako ona sama. Za svoju odvahu dokonca získala aj niekoľko ocenení. Svoje spomienky zdokumentovala aj vo forme dvoch kníh, ktoré poukazujú na to, akí dokážu byť ľudia zvrátení a akí dokážu byť na druhej strane neuveriteľné silní a prežiť aj nemožné. Lekári si mysleli, že Alison nikdy nebude mať deti, napokon sa jej však narodili dvaja zdraví synovia.

Pre Herald Live sa Alison vyjadrila, že reakcie ľudí na jej príbeh ju ešte aj dnes dokážu prekvapiť. Mnohí nedokážu jej knihy dočítať do konca, nehovoriac o pozeraní filmu. Často sa zdá, akoby boli jej príbehom viac zasiahnutí muži. Možno cítia vinu za to, že jej du Toit a Kruger urobili. Alison však pripomína, že pocity viny tu nie sú na mieste, verí totiž, že na svete stále existuje viac dobrých ľudí, ako zlých. Aj na svojom webe Alison píše, že človek nie je len súhrn udalostí. Dôležité je, ako sa človek postaví k tomu, čo sa mu stalo.