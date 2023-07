Miesto na pláži v Chorvátsku si neobsadil uterákom, ale autom: Uviazlo a stalo sa terčom krutého posmechu

Nedávno vyvolalo rozruch chorvátske mestečko Gradac, ktoré svojsky zakročilo voči nezbedníkom, ktorí si nechávajú uteráky na pláži po nociach. Ešte pred rokom sa však stala virálnou fotografia pochádzajúca z pláže v Chorvátsku, ktorá ukazuje ešte kreatívnejšie „obsadenie si“ miesta na pláži. Niekto si na nej namiesto uteráka nechal auto, upozornil web Dnevnik.

Fotku zdieľal facebookový profil Dnevna doza prosječnog Dalmatinca, ktorý má stovky tisíc sledovateľov. Získala cez 2-tisíc lajkov a množstvo komentárov, v ktorých pobavení ľudia zdieľali svoje dojmy.

Uviazlo a pobavilo internet

Ako vysvetľuje Dnevnik, nech to znie akokoľvek nepochopiteľne, turisti často parkujú týmto spôsobom — priamo na kamienkovej pláži. Vari nemusíme dodávať, aby ste to nerobili. Nielenže môžete na pláži uviaznuť, ale aj stať sa terčom posmechu, ako to bolo aj v tomto prípade.

V komentároch sa objavili viaceré reakcie, ktoré si robili srandu z toho, že si majiteľ takýmto spôsobom obsadil miesto na pláži ešte efektívnejšie, než keby tam nechal uterák. „Dôležité je, že večer bol romantický,“ podotkol niekto ďalší.

Nie každému ale bolo do smiechu. Niektorí narážali aj na lenivosť majiteľa, ktorý podľa všetkého nedokázal prejsť len pár metrov od parkoviska po svojich, aby sa dostal k moru. Mnohí iba dodali, že takto sa parkovať nesmie.