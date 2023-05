Miestnosti sú plné anonymity, sexu a bizarných návrhov: Boli sme sa pozrieť, ako vyzerá Pokec dnes, toto nás šokovalo

Sociálna sieť Pokec.sk bola oficiálne spustená v roku 1999 a už o 2 roky neskôr sa stala najnavštevovanejšou komunitnou stránkou na Slovensku. Četovacia služba rokmi naberala používateľov a v čase najväčšej slávy sa na jej stránkach mesačne premlelo niekoľko miliónov návštevníkov.

V článku sa dozviete: ako sa Pokec zmenil v priebehu rokov;

prečo jeho pozícia slabne;

akí používatelia ho navštevujú dnes;

čo nás pri jeho návšteve šokovalo.

Na scéne noví hráči

Svojho času bol Pokec jednoznačnou slovenskou jednotkou a s dospievaním si ho spája minimálne jedna celá generácia. Kto na Pokeci nebol, akoby ani neexistoval. Služba bola zároveň najpopulárnejšou slovenskou online zoznamkou, kde v miestnostiach, ale tiež súkromných správach (v tzv. rýchlej pošte) četovali denne státisíce používateľov. Čaro Pokecu opadlo s príchodom konkurenčných sociálnych sietí.

Ako povedal v rozhovore pre Denník N zakladateľ pokecu Milan Dubec, veľká časť používateľov (ktorá sa navzájom poznala) sa presunula napríklad na Facebook. Na Pokeci ostala prevažne tá časť používateľov, ktorá hľadala anonymné zoznamovanie a konverzáciu. Dôvody súčasného stavu majú základ práve v tomto období a rokmi sa obľúbená zoznamka začala transformovať na miesto plné anonymity, akým je dnes.

Aké sú dôvody súčasného stavu?

Nedá sa povedať, že by to bola vina kompetentných lídrov. Všetko nasvedčuje tomu, že Pokec inovuje, snaží sa priestor a aktivity v ňom spestrovať (napríklad debatami so známymi osobnosťami), pričom stránka funguje bezproblémovo a pôsobí moderne. V tomto prípade hovoríme skôr o prirodzenom vývoji a širokom spektre možností, ktoré používateľom ponúka možnosť výberu iných a atraktívnejších sociálnych sietí.

Nepomáha tomu ani fakt, že Pokec stále funguje na princípe takzvaného Pluska, ktoré si musia používatelia zaplatiť. Aj bez neho síce môžu sociálnu sieť využívať, no nedostanú sa k archívu správ (čo je na každej sociálnej sieti v dnešnej dobe úplne bežné), a tiež napríklad nevidia, ktorí ľudia si pozreli ich profil. V konečnom dôsledku sú ale uvedené veci zanedbateľné a kľúčovú úlohu zohrávajú samotní používatelia.

Na Pokeci dnes vidíme vo veľkej miere skôr „starších“ ľudí, ktorých táto sociálna sieť, takpovediac, odchovala. Dôležitým aspektom je to, že väčšina používateľov tu ostáva v anonymite a túto zoznamku vyhľadávajú v drvivej väčšine práve títo ľudia. Ak by ste si ale mysleli, že Pokec zapadol prachom, mýlili by ste sa.

Stále ho denne navštevujú tisíce používateľov, no aj tých postupne ubúda. Ako vyplýva zo štatistík stránky Go4Inside, Pokec.sk je piatou najnavštevovanejšou sociálnou sieťou na Slovensku, pričom sú nad ním len najväčší hráči ako Instagram, Tik Tok, YouTube a Facebook. Kým Facebook už roky stagnuje, YouTube, Instagram a Tik Tok na sile naberajú. Ak sa bavíme o Pokeci, ten má ako jediná silná sociálna sieť v posledných rokoch kontinuálne klesajúci trend.